台塑企業邁向碳中和 AI 幫大忙
為了因應台灣2050年朝「碳中和」目標邁進，台塑（1301）企業已規畫設訂短、中、長期減碳目標及策略，至明年應可順利達到265萬噸的減碳目標，其中持續推動節能減碳循環經濟的方法，就可達到195萬噸減碳成效，尤其導入AI更是節能減碳背後的重要功臣。
台塑集團為了落實2025年減碳目標較2007年基準年減碳20%，需要減碳265萬噸，透過台塑企業的規劃，減碳方案共有四大項目，包括燃煤朝向低（零）碳能源轉型、持續推動節能減碳循環經濟、設置再生能源、以及研用其他可行之減碳措施，這四大方案以推動節能減碳循環經濟的減碳方案成效最大，估計可減碳195萬噸；太陽能、風力發電、水力發電等再生能源的設置減碳量最少，預估減碳量9萬噸。
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