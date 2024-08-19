台塑企業邁向碳中和 AI 幫大忙

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】政府盼打造去中化的無人機供應鏈，但中國仍為無人機產業的龍頭，去中化成發展最大阻礙？台灣無人機應用發展協會理事長張揚指出，目前電池、馬達的龍頭產業都在中國，如果台灣堅持去紅

2024-08-19 07:07