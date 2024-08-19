重電業攻北美啟動三大轉型 搶千億美元商機

重電業三大訂單轉型計畫動起來，北美市場更大了。AI吃電無上限，北美電力需求量續升，近期業內傳出，台灣重電產業鏈在北美市場的訂單規劃將有三項重大轉變，而訂單潛在價值也將提升到千億美元以上。

近期，以華城為首的重電業者透露，台鏈業者在北美的業務量持續增溫、訂單塞爆產能，而必須啟動訂單轉型計畫，包括「短約轉長約、公共事業體（工程）比重大幅拉升至八成、只挑高值化訂單執行」。

業界預期，因為市場太好，電力產業鏈已經逐漸轉為賣方市場，以華城（1519）為首的業者，包括亞力（1514）、士電（1503）、中興電（1513）等，未來幾年的北美重電訂單都將接不完。

重電族群北美訂單轉型概況

不僅北美，重電業者指出，重電行業需求潛在市場規模太大，目前訂單量看到「魚頭」而已，魚的中段、大腹都還沒浮現，因此，為了因應龐大的需求，重電業未來布局規劃藍圖必須清晰明確，指標廠商今年上半年已經開始投入2027年到2030年的訂單規劃。

大型外商法人機構近期拜訪華城，根據法人轉述訪談內容指出，全球能源轉型、AI資料中心等皆推升電力需求，各國皆有政策，包括發電到輸配電、分散式電源需要更多併接點等，讓電網強韌變得更重要，除了美國外，歐洲的需求也相當大，都在向台廠要產能。

北美訂單布局規劃方面，台廠正擬定三項轉型計畫。首先，就是短單轉長單。針對有長期需求的大型客戶，透過簽長約、建倉庫（warehouse）的方式，短期先取代美國建廠的計畫。業者表示，由於現階段國際重電相關需求大，目前長交期尚未看到往下的狀況，加上未來三年電力供應鏈仍存在缺料問題，因此，台鏈業者開始藉此契機強化長期合約。

其次，大幅拉高公共事業訂單比重。過去台灣指標重電業在北美的主要客戶包括兩者，一是公營事業體（utility company），其二是EPC統包公司，往年訂單比重占營收各半，未來要將utility company比重從五成拉高到八成，因為公營事業的訂單穩定、毛利高合作延展性更大。

其三，賣方市場，只挑肥單做。台鏈為了擴大優化毛利率、讓訂單更系統化、規模化，未來將減少接零星的、小型的工程訂單，進一步說，只挑有利的訂單做，將產線的效益極大化。

國內方面，力道也不容小覷，政府力拚台電強韌電網計畫加速執行，從十年縮短成六年，且後續還有許多加蓋電廠等新計畫要執行。

法人認為，為達到2025年能源轉型目標，政府近年大舉投資在電廠更新、水力、離岸風電、太陽光電計畫、以及輸變電計畫建設，預估今年台電總資本支出高達1,309億元，年增53%。



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