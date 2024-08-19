台塑再砸190億元拚減碳 衝刺每年效益達544億元

台塑（1301）集團推動永續有成，包括節能減排與循環經濟，成效卓著。台塑企業指出，過去25年已投資545.5億元、完成逾2.2萬件節水節能改善案，創造出的投資效益已達到每年464.9億元。台塑企業今年起還要再投資逾190億元，讓節能減排循環經濟投資效益達到每年544.7億元。

台塑集團自2006年起成立「節能減排循環經濟推動組織」，由總裁王文淵親任召集人，四大公司董事長一同參與，定期開會檢討，由上而下一條鞭式全力推動節能減排與循環經濟。

在節能減碳方面，台塑企業表示，早在1999年就已在進行，只是當年國內尚無減碳的概念，當時要訴求的是不漏氣、不漏水、不漏油等「三點不漏」，2016年進一步依原物料、水資源、能源及廢棄物等四大循環面向納入「循環經濟」 的思考。

台塑集團近五年節能減排成效

依據今年8月份最新數據顯示，台塑企業推動節能減排循環經濟已頗有成效，自1999年至2023年共完成2萬2,702件節水節能改善案，這其中包括節水案4,942件，帶動每日節水40.8萬噸；節能案1萬7,760件，促成每年減少CO2排放量1,600.9萬噸。台塑企業強調，目前持續進行中的尚有節水節能改善案2,399件，每年可以再減少CO2排放量231.9萬噸。

此外，台塑企業過去25年之間為了節能減排循環經濟，已經累計投入545.5億元，這些投入除了帶來可觀的節水、節電、節燃料、節蒸汽、降低CO2當量之外，截至2023年總計已達成2萬2,702件的改善案，為台塑企業創造投資效益達到每年464.9億元，金額已超過台塑四寶2023年獲利440億元。

依照台塑逾190億元投資規劃，目前仍持續進行中的改善案件還有2,399件，可再新增年度投資效益79.9億元，讓台塑企業節能減排的年投資效益達到544.7億元。

台塑企業強調，在整個節能減排循環經濟推動過程當中，相當重視跨廠區、跨公司的循環整合再利用，以麥寮園區水資源循環為例，因回收雨水已無污染物， 可進一步供應製程使用，且一滴水可循環使用12.9次，台塑企業在麥寮園區迄至2023年底總投入424億元，目前每年效益也約387億元。



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