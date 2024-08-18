智慧經營／光聖董事長陳寬仁 用國際視野 強化研發

美國寬頻基建政策拉抬，帶動全球光通訊浪潮勢不可擋，也吸引大廠紛紛以不同角度切入搶市。光通訊大廠光聖（6442）創立於1996年，成立至今已走過28個年頭，不僅見證光通訊時代的崛起，也挺過新冠疫情的衝擊，成功搭上這波席捲全球的科技巨浪。

專業務實 作風低調

董事長陳寬仁並非先知，只能靠著專業能力與務實的個性時刻觀察市況需求，並且適時搶進市場布局，而他低調沈穩的個性也是帶動多年來光聖表現持續成長的關鍵因素。

事實上，光聖多年來持續專注於光通信組件和模塊之生產和製造，目前主要產品RF連接器、光通訊主被動元件及傳輸模組。

光聖今年來股價漲多跌少引人關注，但陳寬仁坦言，股價漲跌並非自己能夠掌控，多年來他除了不斷的督促研發團隊持續成長外，更親自以國際化的視野與日本、美國實驗室技術團隊、及亞洲其他科技公司進行技術交流與合作，用純熟的技術能力及多年之優良生產經驗為客戶提供最佳化產品。

起初團隊於1996年創立時，原名為光紅光電，直至2003年合併建聖，更名為光紅建聖，才簡稱為光聖。公司主要為生產製造連接器及光通訊主動、被動元件、傳輸模組之廠商，目前的生產基地位於台灣和中國寧波，中國寧波工廠專注於光通信組件和模塊之生產和製造。

陳寬仁指出，多年來公司經歷產業整合，從併購建聖及德國英飛凌光纖通訊部門開始，一路還在捷克地區設立半導體封裝產品研發及工程中心的孫公司，發展至今前五大客戶業務占比已接近六成，目前除了美國及中國、葡萄牙之外，也另外積極開發英國、法國及西班牙等市場。

事實上，陳寬仁多年來的低調形象早已深植在所有股東的內心，也讓股東對其萬分放心，光是從召開股東會時的情況，就都能看得出端倪。

幾乎每屆股東會都是以極快的速度完成議程，不僅股東出席率高、會議也都穩定順利，與陳寬仁的沈穩作風相當的吻合。

美系客戶 挹注營收

光聖近年除已成功切入美系大型資料中心客戶，並開始出貨高速傳輸模組產品，加上美國總統拜登定案寬頻基建政策拉抬，公司預估旗下客戶拉貨已較前季復甦，未來獲利可望逐季回升。

這也帶動近期業績表現不俗，並且受惠主被動光通訊元件搭配美國基礎建設的需求提升。美系大客戶需求穩健提升，挹注光聖業績穩健發展。

展望未來發展，陳寬仁表示，下半年光聖不會有太大的波動，由於本業的占比已逐漸成長放大，也讓業外部分愈來愈低，目前本業已占整體營收八成，下半年將持續增長，因此他認為公司營運不會有太大的波動，整體表現將會維持穩健走勢，法人也預估，光聖全年整體營收應該會有最高二成的成長。