創業心法／找到營銷十個驚奇

老江在台中西屯區超低調地開了一間日式燒鰻專賣店，據他表示，該店是他以自己對於「日鰻」的個人喜愛與專研多年的熱情果敢創業的首發夢想號。可惜的是以「在商言商」的角度看來，創業半年幾乎是月月赤字，原本的信心滿滿卻換來身心俱疲。他在最近跟我提及了這段因果。

深究其由就是「酒香不怕巷子深」的這話害到了他，因為他在線上所做的「唯一」行動，僅是臉書的粉專曝光，而且發文的內容又多以「店休日」的表現方式露臉。老江的個案其實也是很多創業者的寫照。

以往沒有社群和智慧型手機互聯模式時，品牌多靠口耳相傳、官網及部落格文章分享。現在，一間門店的內涵好不好，傳遞速度已比以往倍增快速，只要有一點經營缺憾，社群的強大力量會在瞬間讓人潮減少甚至消失，反之，經營好的口碑也能在一夕之間成為排隊夯店。

因此，經營者更要如履薄冰地將消費者奉為上賓，在不知社群經營效益的好與不好、要做還是不做時，不妨想想南宋詩人陸游這段話：「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。」喻意是只有做，才得真知。

有位社群網路行銷講師說，想長久獲取消費者關注的眼神，一定要在店的內外部「植種」十個可供顧客分享與可自我炫耀的主題，在網路社群發達的現今，若沒十個，至少也要「種」五個以上讓顧客拍照上傳或自拍入鏡的人事物，才能擁有最基本的經營防護罩。

所以，經營者應好好檢視門店現況，有沒有能塑造十個基數的好與驚奇、或新鮮、有趣可供拍照上傳的亮點，無論是動態或靜態（短影片、限動、圖文），都能為店家博得社群經常性的話題效應。

要留意的是，讓消費者主動拍照炫耀他曾（或現在）到此一遊、一吃、一看、一玩的關鍵，而不只是一個打卡送贈品的行銷。

白話一點，消費者必須出自真心的上傳打卡，而不是被置入行銷的主題，或是因為免費贈品而打卡，之後可能被刪掉消失。

做不做到十點「奇」在於經營者，而上不上傳、刪不刪除在於消費者。切記，若只是以打卡送贈品或折扣，鼓勵上傳社群網絡的規劃活動來經營社群口碑，很難奢望有持久的效益與迴響。