點子農場／性別平權部的價值

20年前，王安頣創辦了「女人國」同志社群。她先是租一條遊艇在淡水河上邀女同志聚會，之後又辦了雜誌，推動性別平權，為同志族群爭取權益。

那一天，王安頣邀我參加「女人國」20周年的聚會，我們又繼續過去多次談到的議題：催生「性別平權部」。

人類正走到史無前例的性別平權時代，這是歷史上從未出現過的畫面。當LGBTQ（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender、Queer；女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者、非特定性別認同者）這個名詞和彩虹旗已經成了某種意義的時尚和潮流，性別平權運動也對一個社會產生了不同的影響力和價值。

隨著全球化的發展與多元文化的融合，性別平權運動已經成為推動社會進步的力量。當一個社會中有愈來愈多人能不受性別或性取向的限制，自由追求自己的理想並獲得平等的機會，整個社會也將更具創造力、包容性和凝聚力。

當今，性別平權已經不再僅是特定群體的呼聲與需求，而是反映了現代社會對多樣性和人權的尊重。當性別平權成為社會共識，也能夠吸引更多來自全球各地的優秀人才，進而增強國家競爭力。

放眼未來，各國政府成立性別平權部是必然且迫切的需求。這樣部門的成立將有助於更系統化推動性別平權，並且在政策制定、法律保障和社會教育等方面發揮重要作用。成立性別平權部不僅是對特定群體的權益保障，更是國家對性別平權的承諾，象徵著台灣在推動社會公平、尊重多樣性方面邁出了重要的一步。

如果性別平權部能成立，也勢必為台灣帶來以下幾方面的價值：

一、政策推動：透過專門部門來制定和推行性別平權相關政策，確保每一項法令和措施都能切實落地，並進一步完善法律保障。

二、社會教育：可以推動社會對LGBTQ議題的理解和接受，透過教育和宣傳活動，消除偏見和歧視，營造更包容的社會氛圍。

三、國際形象：使台灣在國際社會中更具人權領導者的地位，彰顯台灣在全球性別平權運動中的積極角色，進一步提升台灣的國際聲譽。

目前，許多國家已經在政府組織裡設立了專門機構來推動性別平權。不管是在阿根廷、瑞典、英國、加拿大，這些專門機構都在推動性別平權政策方面發揮了重要作用。

這些案例也顯示，當一個國家將性別平權納入政府的核心工作，並設立專門部門或職位來推動相關議題時，也能夠更有效地促進社會的包容性與公平性。

台灣在推動同性婚姻合法化方面已經走在亞洲最前端，要進一步鞏固這一成就，並擴展至更廣泛的性別平權保障，就需要成立專門部門來推動這一進程。

性別平權在歷史上的意義，不僅僅是某個群體的權利保障，更代表了人類社會在文明進程中的重要突破。在過去的幾個世紀裡，人類社會逐步擺脫了種族、性別和宗教等方面的偏見，性別平權則是這一歷史進程中的最新一環，它象徵著人類社會對多樣性與平等的尊重。

性別平權不僅僅是法律和政策的議題，更是社會文化的覺醒。當每個人開始尊重並接受每一個人的性別認同和性取向時，我們便朝著一個更公平、更人性化的社會邁進了一步。

一個真正的平等社會，必須包容每一個人，無論他們的性別或性取向如何。