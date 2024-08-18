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國賓改建案旁「昀集柏寓」 攜手大林組打造精品小宅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「昀集柏寓」接待中心。圖／業者提供
「昀集柏寓」接待中心。圖／業者提供

位於中山北路、民生東路交匯點的「昀集柏寓」座落國賓飯店改建案旁，開發商晶匯建設日前攜手日本五大營造公司之一的「日商台灣大林組」為營造管理總顧問，打造住宅建築精品。

日商台灣大林組董事長今井昌彥表示，日商台灣大林組與其他日系營造廠最大不同之處，在於台灣高端住宅案的實際執行案例，如信義計劃區知名豪宅「信義之星」、東區都更地標「台北之星 Diamond Tower」等，因此擁有成熟在地施工經驗。

晶匯建設開發董事長陳亮宇表示，「昀集柏寓」除日商台灣大林組參與營建顧問之外，也邀集三賦聯合建築師事務所黃崧苗建築師、沐易設計徐嫡嬪、太研規劃設計吳書原、十聿照明設計賴雨農等，以細節出發融合新穎設計規劃概念，將國際行旅的經典風格落實在「昀集柏寓」的裡外之間。

全台房價高漲，小坪數成為主流，而「昀集柏寓」規畫地下4層，地上15樓，坪數15~32坪，業者指出，因符合市場需求，預售時期就已經完銷，實價揭露單價在120萬到135萬元間。

陳亮宇指出，晶匯建設開發將「昀集柏寓」視為自身的第一號作品，也因此投入相當多的人力與時間來對本案做深入的思考與研究，而該案案座落在中山北路與民生東路交匯處，捷運雙連站約300米，更受惠國賓飯店改建案，生活環境與機能都足以滿足高端消費者的需求，因此創出銷售佳績。

晶匯建設開發攜手日本五大營造公司之一的「日商台灣大林組」為營造管理總顧問，打造住宅建築精品。圖／業者提供
晶匯建設開發攜手日本五大營造公司之一的「日商台灣大林組」為營造管理總顧問，打造住宅建築精品。圖／業者提供

國賓 改建案

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