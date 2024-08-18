台中建商推6,322坪大案！首購千萬元買別墅
房價驚驚漲，台中新大樓2房動輒1,500萬元，令不少購屋族大喊吃不消；中部鴻邑建設看準區域房市價差，今年前進南投市一出手就推出6,322坪超級造鎮案，堪稱南投「史詩」級建築鉅作。
此案規劃第一期社區別墅案「拓璞天藏」，戶戶獨立產權、前院停車、獨享有天地，廣告戶總價1,388萬元起，主打「台中2房甜甜價買別墅」，高CP值刮起一陣房市炫風。
近期房市造鎮熱潮吹到了南投，鴻邑建設看準剛性需求，在南投市縣政特區東山路旁，整合了6,322坪超級造鎮基地，預計推出四期系列作新案，主打周邊車程20分鐘即可到台中、至南投市中心商圈僅5分鐘，且周邊建築開發密度低，兼具離塵不離城的居住品質，吸引不少在地自住客買單。
鴻邑建設來自台中，過去10年主力以大樓作品居多，因準確迎合首購族需求，時常一推案即引起房市高度關注。
此次首度前進南投市推出超級造鎮案，鴻邑建設董事長唐廷照說：「全案以6,322坪基地為造鎮底氣，打造國際級莊園享受，將是當地有史以來最具代表的建築鉅作，空前絕後，詢問度也相當熱烈。」
唐𨑳照分析，全台六都房價高漲，台中2房含車位價格動輒1,500萬元、光是一個車位就高達250萬元。但南投卻能以「更親民」價格買到獨立產權雙車位別墅，未來入住也不須被上下樓打擾、獨享天地，有土更有財，CP值略勝一籌，現階段以在地買盤、台中年輕族群購入居多。
該造鎮案首期「拓璞天藏」，興建83戶社區型別墅，外觀採現代風格、以琴鍵跳躍塑造立面風格，並特別在入口處規劃一棟3層樓公設會館，除了包含有資源回收室、省去垃圾回收不便之外，並納入交誼、會議室等基礎設施，「未來住別墅也能享有大樓公設」。
另外，「拓璞天藏」本身規劃也很實用精巧，戶戶建坪46至50坪，採前院雙車、主力面寬5米，1樓規劃客餐廚、2至3樓為4房；其中2樓主臥室連結戶外大陽台、衛浴乾濕分離和配有景觀浴缸，全案廣告戶總價1，388萬元起，被視為中投生活圈CP值最高的產品之一。
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