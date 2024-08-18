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鋼筋廠減產練基本功 迎戰低潮

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市低迷、鋼筋氣弱，鋼筋廠豐興（2015）、海光（2038）、威致（2028）等減產與練基本功，期待度過低迷期後，創造蹲下躍起的契機。

法人分析，對電爐廠等用電大戶來說，目前正值夏日限電期，包括豐興在內等多家電爐煉鋼廠普遍採離峰時間生產，避開尖峰期間高電費，生產線多從三班降為二班，等同減產三分之一，市場供給減少，在景氣低迷時是好現象。

豐興鋼鐵董事長林大鈞表示，豐興三大品項鋼筋、型鋼與特殊鋼，仍是以鋼筋為主流，特殊鋼直棒受制於工具機等外銷陷入低潮，表現不如預期。不論市場如何變化，沒有悲觀的權利，仍需把基本功練好。

近二個月來豐興極力為型鋼撐盤，連八周表價不漲不跌，但面對市場變化，豐興型鋼一口氣大降500元，受到市場關注。林大鈞說，型鋼價格撐很長時間，客戶都預期跌價，國際廢鋼行情疲軟，型鋼補跌貼近脈動，與客戶站在同一陣線。

林大鈞指出，豐興總煉鋼產能每年約180萬公噸，隨景氣起伏，這幾年都在160萬至180萬公噸之間，豐興優勢就是三大品項可以靈活調度，有信心在景氣復甦後快速回到全能生產。

法人分析，台灣上半年核發建築物建照總樓地板面積年增5.4％，預期下半年鋼筋需求將回升，加上美國降息在即，可激勵全球工業品項需求。

景氣 豐興

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