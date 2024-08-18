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鋼筋疲軟！四大電爐廠自救 快速調節產銷應變

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
鋼市低迷，國際鐵礦價格跳水，鋼筋行情下探。 （聯合報系資料庫）
鋼市低迷，國際鐵礦價格跳水，鋼筋行情下探。 （聯合報系資料庫）

鋼市低迷，國際鐵礦價格跳水，鋼筋行情下探，四大上市電爐廠威致（2028）、海光（2038）、東鋼（2006）、豐興（2015）等快速調節產銷自救；威致昨（17）日宣布暫停收購廢鋼，其他各廠大幅下修廢鋼收購價300元，上市鋼筋廠進入低潮整理期，靜待景氣回溫。

法人分析，國際鐵礦價格的最新報價崩落到每公噸94美元，摜破今年4月5日前波最低點98美元，支撐失守後必再向下找新的支撐點。綜觀鐵礦近一周重挫5.2%，最近一個月大跌13.6%，今年至今崩跌32.7%，虛弱不堪。

電爐族群經營展望
電爐族群經營展望

上市鋼廠主管表示，鐵礦走跌必拖累廢鋼及鋼胚半成品行情，廢鋼與鋼胚低價、鋼筋跟著弱勢，建築用鋼很難振作起來。

威致主管指出，上游鐵礦與廢鋼價格有進一步惡化跡象，情勢混沌之際以靜制動是最好的選擇，後續再做打算，保守應對不必冒進。

主力電爐廠豐興昨天臨時調降廢鋼價，每公噸跌300元；東鋼跟進降價；威致直接暫停收購廢鋼以免買貴；海光勢將跟進降低廢鋼採購成本。上市電爐族群進到集體低潮期，期待景氣回溫。

上市鋼廠主管說，威致、東鋼、海光、豐興等四大電爐煉鋼廠動作一致，透露出對廢鋼等鋼鐵原物料前景的疑慮，認為價格再向下修正機率大，現在不反應就會吃大虧。

例如高雄重點大廠協勝發，除宣布昨天調降廢鋼價格每公噸300元外，更表明若周一開盤價格再有變動，將追溯17日所有廢鋼交貨一起跟漲跟跌。另一家易昇宣布停收廢鋼一天，再跟進豐興調降價格。

上市鋼廠主管說，連續數周鋼筋接單不理想，價格難以持穩，如今鋼廠開始停收廢鋼，讓廢鋼與鋼筋市場氛圍更加低迷，近期中國大陸鋼價崩跌、小鋼胚出口價格大降，對市況的打擊更是雪上加霜。

但另一方面，大陸召開建築鋼產業鏈大會，釋出多項正面訊息，包括鋼材下游以建築用鋼占全球鋼材消費比重最高；市場對高質量鋼筋需求穩步增加，符合高標準的鋼筋將有品質「溢價」效應。同時期待下半年鋼鐵市場「撥雲見日」，鋼材均價可望小幅反彈。


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