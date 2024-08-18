中小企業ESG／年輕人自帶永續DNA

田瀨和夫2014年從聯合國退休後，先是創立ESG顧問公司SDG Partners，去年也把標榜咖啡友善產地的Think Coffee從紐約引進日本。田瀨和夫說，他發現年輕員工們天生自帶「永續DNA」，「對他們來說，環保、不使用塑膠、人權、多元等概念是理所當然的存在。」田瀨和夫表示：「我為此深受鼓舞」。

田瀨和夫特別指出，1995年至2010年間出生的「Z世代」是「SDGs原生世代」。他認為日本Z世代小時候經歷阪神大地震、東日本大地震等重大災害，促使他們關心人權和環境議題。而聯合國為了解決全球貧窮、教育、環境等問題提出的「千禧年發展目標」和「永續發展目標」都被納入教材，讓Z世代從課堂就開始認識「永續」議題。

田瀨和夫分享，日本生技公司Euglena注意到年輕世代對永續議題的關注，2018年起招募青年成為企業「未來長」（CFO）。Euglena已有三任未來長先後就任，都是2000年後出生的年輕人。他們上任後不只將永續發展目標納入公司章程，也推動商品包裝減塑高達五成。

隨著Z世代投入職場，注重永續作為的企業將更受青睞。根據日經人力資源編輯部2018年發行《改變未來的公司2020年版》特刊，大學生求職搜尋的關鍵字出現SDGs目標、ESG、多元性經營等字眼。「我相信未來十年，就業市場會轉向更永續的方向。」田瀨和夫說。