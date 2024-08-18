中小企業ESG／實踐ESG 先說好故事

願景工程基金會 前言：ESG已成大企業顯學，中小企業仍徘徊門外。願景工程基金會與經濟日報合作每周日推出「中小企業ESG：永續轉型最大拼圖」專欄，聚焦中小企業的需求與觀點；在台灣企業永續轉型中，補上最大的那片拼圖。

近年ESG浪潮席捲全球，大企業紛紛被銀行和客戶要求提出ESG永續報告書。但資源和人力都相對不足的中小企業，該怎麼對外說明自己的ESG作為？

為此，願景工程基金會線上專訪《2030永續企業革命》作者、曾在聯合國工作多年的永續顧問田瀨和夫，而他給出的解答是：說故事。

攜手小農分享感動

田瀨和夫指出，中小企業的業務範圍不一定可以申請永續類的國際標章認證，相關數據也可能因為人力不足不易搜集，此時「說故事」很重要。「包括企業本身在做什麼、供應鏈上的人們在做什麼，以及企業如何努力保持供應鏈的永續性。」田瀨和夫說。

例如：企業分享與小農互動得到的感動，或食品業者透過改良讓食物更方便咀嚼，幫助老人家擺脫灌食，可品嚐美食滋味。「這些故事和努力非常重要，就算不是以數據呈現，相關資訊也應該被披露出來。」田瀨和夫說。

咖啡標榜友善產地

但「說故事」難道不會淪為行銷比賽，甚至造假嗎？田瀨和夫對此持不同觀點：「要了解一家企業的真實情況，關鍵是看有哪些利害關係人參與其中」，若企業本就蓄意欺騙大眾，「數據更容易被捏造」。田瀨和夫舉例，美國紐約的連鎖咖啡廳Think Coffee標榜友善產地，直接向中美洲和非洲的咖啡種植社區進口豆子，並推動協助社區發展、使用潔淨水源的慈善計畫。

在Think Coffee的官網上，可以看到他們與哪些咖啡業者合作，以及後續計劃對當地社區的影響。這顯示即使沒有數據資訊，仍能讓外界了解公司理念及供應鏈資訊。

田瀨和夫去年把Think Coffee引進日本。當他提到自己和這家咖啡廳的淵源，也是一個「說故事」的案例。田瀨和夫說，他過去因工作在紐約長居超過十年，作為外國人難免有感到格格不入的時候，但進到Think Coffee總能讓他感到安心。「無論種族、性別、年齡或打扮如何，任何人在這裏都能感受到被歡迎。」田瀨和夫說。

正因被這股友善氛圍感動，田瀨和夫親自拜訪該品牌創辦人，拿到在日本開店的授權。東京店去年6月開幕，除了延續友善產地理念，也雇用認同環保、減塑、多元性等永續概念的店員，期待延續Think Coffee在紐約帶給顧客的包容氛圍。

當然，中小企業不可能用「說故事」一招打天下。從世界趨勢來看，中小企業仍有必要掌握ESG數據並揭露。

歐盟推動盡職調查

繼去年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）試行，歐盟在今年4月通過《企業永續盡職調查指令》，對歐盟會員國以及第三地企業都擁有約束力。未來企業若要跟歐盟企業做生意，得引進「盡職調查」機制，評估供應鏈是否存在對人權和環境的負面影響，例如剝削童工、損害生物多樣性等。

該法案管轄範圍為員工超過1,000名、營業額超過4.5億歐元以上的企業，雖然暫時還不包括中小企業，但田瀨和夫認為這是未來趨勢，建議中小企業可及早思考因應對策。

ESG專家田瀨和夫也將於今年8月來台，參加願景工程基金會舉辦的ESG論壇，屆時會分享更多企業ESG轉型心法。

企業ESG實踐論壇 免費報名

願景工程基金會於8月21日在政大公企中心舉辦「企業ESG實踐論壇」，特別邀請《2030永續企業革命》作者田瀨和夫來台專題演講，喚起中小企業對ESG的重視。免費報名網址：https://supr.link/9yaT2，歡迎各界踴躍參加。