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台北自動化展秀AI技術 黃仁勳點名供應鏈有十餘家參展

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
輝達執行長黃仁勳宣布強打智慧製造、機器人，預告更聰明、反應更快的人形機器人時代即將到來。 美聯社
輝達執行長黃仁勳宣布強打智慧製造、機器人，預告更聰明、反應更快的人形機器人時代即將到來。 美聯社

國際智慧製造指標展會「2024台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」，將於本（8）月21日至24日在台北南港展覽館登場，今年計有1,200家廠商、4,500個攤位滿檔展出，規模續創新高。

這也是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布強打智慧製造、機器人，預告更聰明、反應更快的人形機器人時代即將到來之後，首場以「AI in IA」為主軸，聚焦AI技術如何革新智造產業鏈，提升生產效率和競爭力的國際展會，備受矚目。

值得注意的是，黃仁勳點名的43家台廠供應鏈，此次有十餘家參展，完整呈現NVIDIA AI機器人合作生態系，包括機器手臂與協作機器人的達明、微星（2377）、優傲；工業電腦與AI電腦零組件的研華（2395）、華碩（2357）、凌華（6166）、麗臺（2465）、宸曜；AI應用與系統整合的台達電（2308）、廣運（6125）、所羅門（2359）、中光電（5371）等。

自動化與機器人大展
自動化與機器人大展

同期展出主題涵蓋工業自動化、機器人、智慧模具、物流物聯網、冷鏈科技、積層製造（3D列印）、雷射應用，以及流體傳動零組件等，現場將完整呈現AI技術在各產業中的突破性創新應用，精彩可期。

隨著AI技術迅速發展，工廠設備和機器人正逐漸具備數據分析和自主學習的能力，能夠根據生產條件的改變進行自我優化，實現「由機器人管理機器人」的高度自動化和靈活生產模式。

順應此趨勢，同期系列展會中「台北國際自動化工業大展」及「台灣機器人與智慧自動化展」將領銜展出智造設備、關鍵零組件，及AI機器人等範疇。參展企業包括機械手臂製造商：ABB、FANUC、KUKA、安川電機，還有EPSON、三菱電機、那智不二越、直得。

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