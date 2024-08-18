產業追蹤／解缺工…借鏡日德外勞政策

疫後產業復甦，缺工問題浮現，台灣長期面臨結構性的低薪環境，少子化因素嚴重衝擊就業市場，尤其是以勞力密集產業影響最鉅，包含製造業、建築業與服務業等行業面臨人力及人才荒。勞動力是國家持續發展的基石，勞動力不足可能帶來生產力下滑，經濟增長減緩、服務品質下降與企業經營困難等問題，長期將阻礙企業發展及轉型創新。

從台灣近十年來滿15歲以上至64歲的勞動力人口結構來看，從2014年的1,130萬人持續成長至2019年的1,165萬人達到高峰，2020年開始下滑，其中2022年更減少95萬人為最多；而從年增率來看，44歲以下勞動力人口從2020年開始負成長，45歲至64歲呈現上升趨勢，可以看出勞動力人口逐漸中高齡化。儘管如此，觀察十年的趨勢，台灣2023年的勞動人口數相比於2014年仍成長。

從另一個角度看，台灣產業發展對於勞動力的需求，大於台灣勞動力人口增長的速度，加上少子化及高齡化的衝擊，更加劇各產業缺工議題的浮現。而從人才永續的角度來看，各國多以保障本國勞動權益為優先，一方面積極呼籲企業提高薪資與福利，吸引人才投入，並引入外國勞動力政策，調節勞動力需求，兼顧產業發展。

以最早進入高齡化社會的日本為例，除了優化國內勞工政策外，引進外國勞動力也是主要推動方向之一。包含技能實習生計畫，允許更多外國勞工來日本進行技能培訓和工作；放寬國際學生就業限制，鼓勵國際學生在畢業後留在日本工作，放寬相關就業簽證申請條件，推動企業和學校合作，為國際學生提供實習機會，增加就業機會；引入新的特定技能簽證，吸引具有特定技術的外國勞工，尤其是在缺工嚴重的行業，如建築、農業、護理等，目前已開放14個行業，簽證有效期最長五年並允許更換雇主。

在高端人才部分，實施高技能人才簽證，針對高技術和專業人才，提供快速移民通道以及讓高階人才的家庭成員提供快速簽證審批和延長居留的便利措施，配偶和未成年子女可以來日本共同居住，配偶也可以在日本工作。

台灣勞動力人口年增率趨勢

從歐洲國家來看，德國在2009年就邁入「超高齡社會」，同樣面臨勞動力短缺的問題，於2012年推行藍卡（EU Blue Card）制度，吸引非歐盟國家的高技能人才，並享有與德國公民相同的社會福利和醫療保險；2019年通過《專業技術移民法》，降低專業技術人才進入德國勞動市場的門檻，允許有相關專業資格的人直接進入德國勞動市場，放寬國外技術移民條件限制；鼓勵國際學生就業，為國際學生提供德語培訓課程，在德國畢業後可以獲得18個月的找工作簽證，找到合適工作後即可轉為工作簽證；跨國合作引入專業技術人才。

從日本與德國引入國外勞動力的推動做法，可以歸納出以下三個重點。一、適時放寬重點缺工行業，解決特定領域的缺工問題。二、鼓勵國際學生畢業後直接於本地就業，填補年輕勞動力缺口。三、簡化申請程序與提升福利，有效吸引和留住外國高階技術勞動力。

儘管結構性缺工問題尚待解決，全球搶奪人才的賽道卻從未停止，企業應轉換人才招募思維與方式，從多元共融的角度出發，重視員工福祉、創造包容性文化、滿足員工職業發展需求，不僅有助於吸引和留住人才，還能提升整體生產力和創新能力，創造最大化的人才價值。（作者是商業發展研究院南部院區研究員）