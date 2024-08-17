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被點名未登工廠核定改善計畫家數少 新北：地主同意書難取得

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市經發局表示，目前業者大多處於修正改善計畫階段，截止今年8月16日，新北市已核定家數為1064家。圖／新北市經發局提供
新北市經發局表示，目前業者大多處於修正改善計畫階段，截止今年8月16日，新北市已核定家數為1064家。圖／新北市經發局提供

為管理未登記工廠，新北市經發局在2021年設立管理及輔導基金，但新北審計處指出，至去年10月統計，獲准納管業者將近3千家，但已核定改善計畫及取得工廠登記者家數僅500多家，2項數據差異太大。經發局表示，截至今年8月統計，核定家數已破千，由於多數廠家都是租賃廠房，難以取得土地所有權同意書，導致無法順利核定改善計畫，也已向中央提案應放寬限制。

新北市未登記工廠管理及輔導基金用途為，未登記工廠管理、輔導及周邊公共設施改善等相關支出，但審計處認為，截至去年10月，獲核准納管的業者有2965家，已核定改善計畫及取得特定工廠登記業者有535家，認為2項數字差異太大，認為輔導量能略有不足，應研謀改善。

經發局回應，未登記工廠要轉型為特定工廠，需經過納管、改善計畫、實質改善及特定工廠登記四階段。經同意納管的業者提出改善計畫，經市府聯合審核核定後，才能進行實質改善。經統計，目前業者大多處於修正改善計畫階段，截止今年8月16日，新北市已核定家數為1064家，數量為全台第三。

另外，因地主同意書為改善計畫的必要文件，而新北市多數為租賃廠房，難以取得土地所有權同意書，導致無法核定改善計畫。經發局表示，新北市也正式向中央提案應放寬土地同意書的限制，以協助業者儘早進行實質改善。

經發局表示，市府除積極尋求法令解套，也推出多項輔導措施，如成立服務團以一對一即審即修的方式輔導業者外，也提供工廠搬遷、消防改善等補助，來協助未登記工廠合法化，以輔導來取代裁罰，但對於危及公安以及造成重大環境汙染者，除裁罰外，也會採取停止供水供電等方式嚴懲業者。

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