林口工一抵費地第一波8成標出 民代呼籲加強公設打造高科技聚落

新北市林口工一市地重劃區開發面積107.91公頃，市府分回50.07公頃，總價值約135億元。上月底第一次開標釋出31筆土地，開標當日即標脫售出25筆、總價53億4950萬元，6筆流標。剩餘20 筆抵費地陸續採標售、標租或設定地上權等多元處分方式辦理。議員李宇翔呼籲加強提升園區內公共建設品質，使工一園區成為未來新北最重要的高科技產業聚落。

1975年開始計畫的林口特定區計畫，發展至今僅林口工一尚未進行開發，其他工業區均已開發完成，大面積工業區土地低度利用不符土地利用效益，影響都市空間機能結構。因應地區產業發展需求以市地重劃方式整體開發，盼活化閒置土地並帶動周邊發展。該區域目標發展為新北國際AI+智慧園區，期引入商業、文創及醫療養生美容生活服務機能。此區土地管制要點分為第三之一及第三之二產專區，建蔽率各為50%、60%，容積率皆為容積率210%。

新北市林口工一市地重劃區開發面積107.91公頃，市府分回45%、50.07公頃，其中9.91公頃作為抵費地標售，總價值約135億元。40.16公頃則作為公園、綠地、電路鐵塔、道路、變電所等公設用地。

林口工一抵費地共50筆，上月底第一次開標釋出31筆土地、面積3.77公頃，底價53億2676萬元，開標當日售出25筆、總價53億4950萬元，平均溢價率17.95%，6筆流標、流標面積3.18公頃。

包括6筆流標的抵費地，目前還有25筆面積約6.73公頃，其中5筆土地面積約3.04公頃提供經發局做招商使用，但經發局目前對於該5筆抵費地未來採標租、標售方式尚未定論，租金或底價也尚無定論。

新北市議員李宇翔表示，工一工業區抵費地一開標就順利八成標出，且平均溢價率逼近兩成，可見各界對工一土地的搶購，其收入將有助於支付基礎建設的施作費用外，呼籲市府應加強提升園區內公共建設品質，再加上艾司摩爾、台聚等企業的磁吸效應，才可使工一成為未來新北最重要的高科技產業聚落。