老化海嘯來了！養老地產成新寵、模式一次看

根據內政部統計，至2024年第1季，全台65歲以上人口高達415萬人，已占總人口的17.8%，國家發展委員會更推估至2025年，台灣65歲以上人口比率即將超越20%。

在此同時，最新2023年住宅資料統計彙報也顯示，全國65歲以上老年人口獨自居住之總住宅戶數達69.5萬宅，其中多數為一名老人獨居，約為52.9萬宅，相較於2012年之36.6萬宅，10年間增幅逾九成。

KPMG畢馬威不動產顧問公司董事總經理陳文正表示，老化海嘯已到，養老地產需求快速上升，已成收益性不動產市場新星，而政府和民間機構整合資源，補強不足之處，也刻不容緩。

他表示，隨著老人人口快速增加，台灣養老地產也多元發展，從過往單一以醫療照護為主的機構，轉型為服務導向的度假式養生村、價格合理的老人公寓，創新青銀共居宅以及政府推動的社會住宅，都是目前台灣養老居住的新選擇。

另外，在資產活化的趨勢下，近年也有業者將舊有旅館改造成高齡友善的出租宅。

像是位於台北捷運中山站和台北車站的「幸福久久窩」，利用原有的旅館改建，降低土地開發建設的成本，進而大幅下調租金，同時引入高雄醫學大學附設中和紀念醫院建置的智慧醫療裝置，透過「遠距健康管理」的方式，打造在地化且平價的養老宅，是後續值得關注的養老房地產新星。

國營台糖公司也看準銀髮住宅的商機，在台南建立「崇賢銀髮宅」，該案已於2023年12月竣工，將由專業團隊負責經營，目前預計月租金在2至3萬元，設備含有合院中庭、多功能活動空間、體適能室、茶水交誼廳、保健中心和長青教室等多功能共享空間。

KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒表示，日本是高齡化社會的先驅，老年人口比例為全球之首，目前已來到29%，養老地產起步早，也發展出投資模式。

目前日本REITs，「J-REITs」共為58檔，其中含有養老設施（senior facility）就有11檔，其中有一檔HCM，專門以養老設施為資產，股利成長率跟疫情前相比雖下降9.9%，但整體資產淨值則是上升11.7%。

此外，相對於資產取得價格，淨營運收益率在2022及2023年皆為5.5%，高於整體REITs平均收益率4.7%，可見選擇養老房產投資，不僅能為社會貢獻一份力量，能享有穩定現金流和增值空間。

林昇恒表示，未來發展養老房產的方向，建議可考慮利用外部資源來創建一個共融社區。在面對少子化的挑戰時，可以透過活化閒置校區來達到社區安養的目的。

這類似美國「連結大學型退休社區」集合住宅、日本「長期退休計畫」，這些計畫不僅重視地方創生和生涯教育，還為退休長者提供基本的飲食與照護服務，並與校園資源連結，促進跨世代的交流。

另外如日本知名房產公司旗下的養老地產公司，專為60歲以上長者設計的住宅，選址考慮到鄰近的醫療、運動和文化設施，因無需另外規劃公共設施，可降低成本，創造更加親民的租售價格。

公私協力在降低高齡住宅土地開發成本，也是好方向。信義兒福A1公辦都更即是一例，該案由台北市政府與順天建設合作，預計開發完成後，將有60%的住戶為65歲以上的長者，這展現了公私合作達成社區共融養老的可能性。

林昇恒表示，綜觀台灣養老地產現況，多數銀髮住宅僅有單一性提供住居空間的設計，少部分具有完整安養醫療的全方位服務，顯現出現今養老住宅尚缺少系統性，設施服務供應仍需改善的課題。

國人可借鑒國外成功的養老宅案例，由大型企業集團結合旗下醫療院所、設施管理服務及金融保險機構，打造完整保安系統及充分的照護團隊，並提供日常休閒娛樂的需求，定期規劃藝文展或是協助安排例行性之團康活動。