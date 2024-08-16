企業生日快樂／巨路 穩健經營 擬併購拓版圖

巨路（6192）董事長林建國說，巨路主要是提供服務，並不從事生產製造，因此就跟著企業客戶的腳步前進，穩紮穩打經營，有任何生意機會出現就會去努力抓住。而目前在各行業別應用中，以半導體領域看來成長性較高。

巨路服務的產業從傳統產業到高科技業皆有，以程控業務為主軸，跟著客戶在海內外市場布局，持續穩健前進，另外，也不排除透過併購帶來成長機會。以下為林建國與總經理周行專訪紀要：

問：巨路今年下半年與明年的營運展望？

答：目前為止，一切都好（so far , so good.）。預期公司今年業績會有所成長，通常下半年表現會優於上半年，但這動能決定於客戶端，與台灣經濟環境相關，也會受惠於半導體業在國內外建廠的情形。

整體來說，巨路今年程控業務的表現會較好一點，至於電子通信業務難免受到地緣政治因素影響。

問：公司當初切入半導體業供應鏈的淵源？

答：當初台系半導體廠於1987年開始興建晶圓廠，就著手探索要使用何種控制系統，最後選擇巨路的產品，且表現相當穩定。一般半導體廠是用可程式控制系統（PLC），但有其限制，當時這家客戶評估後，認為採用分散式控制系統（DCS）會比較穩定，所以選擇巨路的方案，並隨著其不斷新建廠，持續沿用產品至今。在建立合作關係之後，客戶在不少現場儀表的部分，也逐漸採納我們的產品。

問：目前各行業應用的發展潛力？半導體應用目前約占公司多少業績比重？未來占比是否還會提高？

答：半導體客戶群進行海外布局，不論是到美國、日本或德國、新加坡，巨路都跟著設立據點並派員服務。說實在的，這點確實壓力較大，因此要增加很多人手。

目前各行業別應用中，以半導體領域看來的成長性較高，另外，天然氣領域也有不少生意機會。

除既有客戶群，巨路也正在尋求切入食品業應用的機會，提供解決方案來協助其升級，提升自動化效率。巨路還有無線通訊模塊產品線，可以應用在智慧物聯網方面，包括智慧交通、智慧水表等，經過這二、三年的耕耘，已逐漸有生意上門。

當初實在不知道這塊生意很難做，需要經過不少認證，在這些問題解決之後，期望明年相關業績可開始有某程度的增長。

問：公司在台灣後續是否還有進一步擴廠的計畫？

答：現階段已經差不多，除非再出現新業務，否則應不會繼續擴廠。至於中國大陸方面，除大連辦公室之外，其餘都是採租賃方式辦理。

當初巨路的雲林據點原來是購置舊工廠，環境不算好，有當地主管反映，徵才時會讓面試者有所顧慮，後來公司決定買土地新建工廠， 舊有工廠則當作倉庫。雲林廠主要服務石化業客戶，高雄據點則服務半導體等各行各業的客戶群。

問：是否有併購的計畫？

答：台灣有些小型的技術服務公司，創立者屬於戰後嬰兒潮這一輩，逐漸年事已高，可能面臨年輕一代不願意接手持續經營的困境。巨路鼓勵公司員工前往接觸，挖掘洽談併購的機會。

雖然巨路的客戶涵蓋範圍已經算廣，但仍然有一些程控相關的應用範圍，是過往沒有涉入的部分，希望能藉此進一步擴大，為公司帶來更多成長機會。