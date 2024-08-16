企業生日快樂／巨路 同窗變夥伴 默契滿滿

巨路（6192）的成立，是幾個志同道同的大學同窗共同創立，數十年來的堅定情誼，帶動公司業績一路向上。巨路董事長林建國表示，其實跟總經理周行等人一起創業算是滿自然的事情。當初有不少同學出國發展，而他們幾個人則選擇留在台灣，因此容易召集起來。

在巨路的五位創辦人中，有四位是成大工程科學系的同窗，包括林建國、周行、巨路董事暨部門總經理黃連榮等人，林建國跟後來也加入、目前擔任公司董事暨高雄廠總經理蘇文彥，主要操盤程控業務，而周行與黃連榮負責電子通信相關業務。至於另外一位林榮春則已移民美國，不在巨路擔任職務，但仍是該公司股東。

林建國提到，其實當年他在大學畢業後，本來想赴美繼續深造，但因為家人不太贊成，因此後來決定留下來，初期在石化業工作，後來在同學提議之下，才試圖一同創業。而周行也是想赴日留學，但計畫趕不上變化，後來結婚就留在高雄電子業任職。之後經同學勸說台北到處是發展機會，才決定北上加入巨路。

同窗夥伴一路走來頗有默契，把巨路帶到目前的規模。林建國笑說，很感謝生長在美好的年代，有很多機會去發展。周行指出，一生多數時光都投注在公司，他感到很珍惜。

對於接班人才的培養，林建國說，已有順序的進行，相關人才也逐漸展現獨當一面能力。創辦人雖有部分子女進入公司任職，但基本上巨路是培養專業經理人來掌舵經營。