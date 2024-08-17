企業生日快樂／巨路 小公寓起家 征戰全球

巨路（6192）是台灣第一家橫跨工業程控及電子通信領域的上市公司，1975年8月成立，從台北一間小公寓開始發跡，搭上政府早期推動重工業與電子工業兩大新興產業的潮流，後來也跨入半導體廠的供應鏈。

巨路董事長林建國表示，公司一開始的發展目標就是提供表現穩定的產品，且把售後服務做到最好 ，「幫助客戶的生產無後顧之憂賺大錢，我們則累積賺些小錢」。

巨路明年成立屆滿50年，在五位創辦人中，有四位是成大工程科學系的同窗兼同寢室上下舖室友，一位出身師大。林建國提到，早期公司先從代理業務切入，當時台灣正在進行十大建設，中油的輕油裂解需要若干分析與振動儀器，但相關儀器原廠在台灣並沒有代表，巨路就開始做相關服務。

專注售後服務 創造競爭優勢

巨路小檔案

巨路大事紀、巨路EPS

程控儀器主要用在製程量測控制，以使製造效率最佳化，同時確保安全，並依循相關環境法規。林建國說，當時美國儀器原廠對於剛起步的巨路給予很多支持，當該公司需要周轉資金時，就加快付款，但同時對其收款又慢慢來。

巨路從儀表周邊產品代理起家，並持續擴增技術服務的能力，後來又新增電子零組件產品線與控制閥產品線，透過與Emerson原廠合作，切入涵蓋煉油、石化、發電、生命科學等領域的產品線。巨路總經理周行指出，早期可說只要有較具規模工廠的業者，幾乎都是該公司的客戶。

發展至今，巨路除台北總公司與台中、南科設有辦事處，另外在桃科、高雄、雲林土庫等地都設有維修工廠。

巨路在台灣站穩腳步後，1993年進軍中國大陸，逐步從大連設立據點、開拓市場，目前已在東北三省、山西與內蒙古等地發展程控業務有成。另外，巨路也在上海設立據點，負責分散式控制系統（DCS）業務，主要服務當地台商。

巨路大陸市場占業績比重一度達到40％，不過考量到當地收帳不容易等，重心逐漸轉移，目前由台灣市場貢獻過半業績。以整體營收來說，工業程控業務占營收比重約超過八成，其餘才是電子通信業務。其程控業務的下游客戶主要為半導體、煉油、石化、電力、鋼鐵、紙業、廢水／廢棄物處理與油氣處理等產業。

林建國提到，台灣的DCS市場基本上除巨路之外，其他較大競爭者都是美國、日本與德國等地的業者，這些外商在台灣的布局逐漸縮小，相較之下，巨路持續深耕台灣。

一來一往之下，巨路的競爭優勢就彰顯出來，光是維修團隊就有二、三百人，公司的工程車每天都穿梭在各客戶的工地提供服務，「可說只要客戶有新建廠，巨路就有投標機會」。同時，周行表示，現在該公司的電子通信業務以台灣市場貢獻較多，在大陸主要是服務台商在當地的廠區。

值得注意的是，巨路的業績動能原本是以傳統製造業客戶的訂單居多，近年隨著台系半導體大廠的廠區不斷擴增，已躍居成為該公司最大單一客戶。

此外，林建國說，去年承接中部一家造紙相關企業的生意，客戶過往的生產模式較為傳統，沒有使用自動化設備，巨路協助客戶進行生產流程改造，不但成功轉型自動化，而且還獲得政府補助。對於巨路來說，這也是發展的方向之一。

由於持續鞏固與擴展客戶群，巨路近三年業績穩健成長，去年合併營收67.28億元，年增2.7％，近11年高點，且公司已連續六年每股純益達6元之上。

深化國際關係 加速技術升級

巨路希望在工業程控及電子通信兩大事業架構下，持續增加具競爭力的新產品線。 其中工業程控事業將深化與國際大廠合作關係，協助企業客戶透過高階控制儀表及系統，加速操作技術（OT）與資訊技術（IT）融合的升級工作。

巨路也積極爭取工程總承包（EPC）客戶海外合作案，擴大海外市場布局。為因應半導體客戶國際化布局的需求，該公司也持續進行美國及日本等地的程控專案工作。

巨路也強化電子通信事業布局，未來增加通訊領域新產品，結合現有機櫃及可程式邏輯控制器（PLC）、工業級網通產品等，提供數據傳輸的整合性服務。

林建國強調，巨路有很幸運的兩點，一是一直跟著原廠擴張的腳步來增加產品線，當原廠併購時，不但沒有變更巨路的產品代理權，而是持續增加新的代理權。第二點是巨路有許多好員工，總是盡心盡力，讓他很感激。如果沒有敬業的員工，公司就沒辦法持續成長。每次見到員工想辦法增加公司收益時，都會覺得很感動。