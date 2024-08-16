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獨得140億遺產投入到星宇？張國煒：目前沒計畫 拿到再說

經濟日報／ 記者季相儒黃淑惠／桃園機場、台北報導
星宇航空董事長張國煒。記者季相儒／攝影
星宇航空董事長張國煒。記者季相儒／攝影

星宇航空（2646）昨（16）日首航美國西雅圖，首航班由星宇航空董事長張國煒執飛，張國煒首度針對遺囑的問題說明，「先拿到（遺產140億元）再說，證明遺囑是總裁張榮發的意思，不想花太多時間在這個事情上，後續全權委託律師團處理」。

張國煒表示，正式開航北美的第三個航點西雅圖，這是星宇航空進軍北美計畫之一，西雅圖為北美科技重鎮，同時也是西岸的重要航點，具有強大的轉機功能，星宇西雅圖航線開航初期每周三班飛航，並計劃於明年年初增班為每日飛航。

日前最高法院判張榮發的遺囑有效，張國煒表示，「以前就說過遺囑是總裁自己寫的，沒有什麼沉冤得雪，經過那麼冗長的法律驗證，證明是總裁自己的意思，重大的意義是讓大眾知道這個」。

對於遺產的運用是否會投入星宇航空？他則表示目前沒有計劃，要先拿到遺產再說，現在都是大家都有各種揣測，最後還是要確定拿遺產再說。

對於遺囑確定之後，下一步要怎麼做？張國煒強調，遺囑會全權委託律師團處理，「他們有什麼想法、主張都給予尊重，不想花太多時間在這上面，很多關乎法律上的專業，還是讓專業的律師團處理。」

至於星宇未來的營運策略，是否要擴大新機採購的資本支出？張國煒指出，購買新機的策略一直在洽談當中，現在要開始啟動星宇的第二階段擴張計畫，未來需要10架的A350或是777X。

增添銀彈後，星宇是否會為今年的年終獎加碼？張國煒表示，沒辦法像兩家國籍航空發那麼多，畢竟他們分別是60年、30年的公司，在各項的成本都攤提完了，兩家還有龐大的貨機規模，從疫情到現在三年來，兩家獲利狀況非常好。他表示，星宇剛成立還在成長期，初期的成本都比他們兩家航空公司來高，還有許多成本要攤提，跟員工齊心努力，也請員工多擔待，如果有獲利會盡力發。

對於星宇即將轉上市，有不少年輕人投資買星宇股票。張國煒強調，年輕人要量力而為。

張國煒 西雅圖 遺產

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