台船董座 黃正弘接任

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
台船新任董座黃正弘。（網路照片）
台船新任董座黃正弘。（網路照片）

台船（2208）昨（16）日證實，已接獲經濟部通知，該董事長鄭文隆將卸任，由成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接任。該公司預計近期內召開臨時董事會，完成行政程序。

據了解，公股企業董事長陸續更換，上市櫃公司中，繼陽明、亞航後，台船也傳異動。該公司表示，昨日已收到更換法人代表公文。而即將去職的鄭文隆昨日下午已赴各部門向員工一一告別。

鄭文隆現年72歲，兩度出任台船董事長；第一任是在2007年底就任，2010年初下台後，曾轉任台灣營建研究院董事長，後來由永豐餘集團延攬、擔任營建事業部總經理。第二任是在2016年6月底上任，回鍋的他為台船營運重新布局，包括國艦國造、離岸風電和打造自有海事工程船隊、體質改善等四路齊進，欲扭轉劣勢。

台船本業商船接單方面近日並有最新斬獲，與萬海航運簽訂12艘8,000 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪和4艘同型船選擇權的建造意向書，總造價為12.3億美元至19.84億美元（約新台幣400至645億元），為台船建廠以來史上最大一張商船訂單。

經濟部證實，鄭文隆過去就曾表達已完成階段任務，後續執政團隊也尋覓適合人選，最後擇定教授黃正弘。

黃正弘是北卡羅萊納州立大學機械博士，專業領域在機械（熱流、輪機、逆向熱傳法）反算問題數值方法、最佳化控制問題、系統最佳化設計問題，他曾任成大財務長、水工所所長、以及副校長等職務，現為成大系統及船舶機電工程學系講座教授。

台船 董事長

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