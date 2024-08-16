陸系車品牌攻台 難度提高
MG品牌成功進軍台灣後，許多大陸車廠包括奇瑞、吉利等旗下電動車都傳出躍躍欲試進軍台灣市場，但在政府全面提升自製率要求下，這些品牌要進台灣市場的開發時間勢必拉長，且產品價格能不能維持「高CP值」將是一大挑戰。
此前，大陸奇瑞汽車、吉利汽車一度傳聞今年進入台灣市場，比亞迪也多次傳出與台廠談合作計畫。
業界指出，在政府對國產車自製化要求下，純粹引進大陸車CKD件來台組裝已不可行，大量零組件國產化又將墊高生產成本，讓大陸品牌來台路迢迢。
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