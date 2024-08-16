貨櫃運價中止連五跌 美西線強彈

貨櫃運價指數中止連五跌，根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（16）日出爐，上漲27.47點至3,281.36點，周漲幅0.8%，其中美國線強勁反彈，美西線大漲超過500美元，漲幅8.5%。

國內物流業者分析，本周四大主要航線，隨國際航商調漲北美線基本運價，反應在現貨市場，遠東到美西、遠東到美東上漲幅度加大；歐洲線因市場需求平淡呈現小跌。

市場認為，8月下旬歐美準備過節的要開始大量出貨，貨櫃需求量攀升；加上有美東勞資談判等問題，廠商會加快出貨腳步，避免延誤感恩節及新年假期商機。

海運不安因素越來越多，業界認為本周需求較淡，運價已止跌回穩，未來要注意紅海危機變化外，北美兩大罷工因素持續干擾供應鏈，下周是加拿大鐵路會不會罷工關鍵期，至於美國國際碼頭工人協會（ILA）持續強硬表態，在現行六年合約9月30日屆期後，目前沒有傳出協商新進度，即將面臨45年來首次罷工危機。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）6,581美元，較前一期上漲513美元，漲幅8.5%；遠東到美東每FEU達9,297美元，較前一期上漲214美元，漲幅2.4%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）4,610美元，較前一期下跌176美元，周跌幅3.7%；遠東到地中海運價每TEU達4,645美元，較前一期下跌88美元，跌幅1.9%。