聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨櫃運價中止連五跌 美西線強彈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

貨櫃運價指數中止連五跌，根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（16）日出爐，上漲27.47點至3,281.36點，周漲幅0.8%，其中美國線強勁反彈，美西線大漲超過500美元，漲幅8.5%。

國內物流業者分析，本周四大主要航線，隨國際航商調漲北美線基本運價，反應在現貨市場，遠東到美西、遠東到美東上漲幅度加大；歐洲線因市場需求平淡呈現小跌。

市場認為，8月下旬歐美準備過節的要開始大量出貨，貨櫃需求量攀升；加上有美東勞資談判等問題，廠商會加快出貨腳步，避免延誤感恩節及新年假期商機。

海運不安因素越來越多，業界認為本周需求較淡，運價已止跌回穩，未來要注意紅海危機變化外，北美兩大罷工因素持續干擾供應鏈，下周是加拿大鐵路會不會罷工關鍵期，至於美國國際碼頭工人協會（ILA）持續強硬表態，在現行六年合約9月30日屆期後，目前沒有傳出協商新進度，即將面臨45年來首次罷工危機。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）6,581美元，較前一期上漲513美元，漲幅8.5%；遠東到美東每FEU達9,297美元，較前一期上漲214美元，漲幅2.4%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）4,610美元，較前一期下跌176美元，周跌幅3.7%；遠東到地中海運價每TEU達4,645美元，較前一期下跌88美元，跌幅1.9%。

罷工

延伸閱讀

女實習醫師遭姦殺「達米妮案2.0」全國抗議 印度醫護明大罷工24小時

美東港口工會抗議自動化 恐發動逾45年來首次罷工

期貨商論壇／航運期 短多有壓

劍影計畫消失好久 本月高雄艦上進行關鍵實彈射擊

相關新聞

獨得140億遺產投入到星宇？張國煒：目前沒計畫 拿到再說

星宇航空昨（16）日首航美國西雅圖，首航班由星宇航空董事長張國煒執飛，張國煒首度針對遺囑的問題說明，「先拿到（遺產140...

中華MG4車款暫停接單 HS及ZS未來採限量接單

經濟部8月宣布提高國產車零件自製率，重擊中華車引進的MG品牌，MG昨（16）日官網宣布除HS及ZS兩車系新車訂單交付進度...

企業生日快樂／巨路 小公寓起家 征戰全球

巨路是台灣第一家橫跨工業程控及電子通信領域的上市公司，1975年8月成立，從台北一間小公寓開始發跡，搭上政府早期推動重工...

台船董座 黃正弘接任

台船昨（16）日證實，已接獲經濟部通知，該董事長鄭文隆將卸任，由成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接...

企業生日快樂／巨路 同窗變夥伴 默契滿滿

巨路的成立，是幾個志同道同的大學同窗共同創立，數十年來的堅定情誼，帶動公司業績一路向上。巨路董事長林建國表示，其實跟總經...

企業生日快樂／巨路 穩健經營 擬併購拓版圖

巨路董事長林建國說，巨路主要是提供服務，並不從事生產製造，因此就跟著企業客戶的腳步前進，穩紮穩打經營，有任何生意機會出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。