中華車組隊衝自製率 加快腳步

中華車（2204）加速在地化計劃，火速組國產大聯盟提升自製率，針對車燈、碟盤、玻璃、座椅、地毯、儀表總成、輪胎、內外裝零件等，加速開模、推動驗證，力拚HS、ZS車款達成上市車款首年零件自製率需15%、第二年25%、第三年35%的要求。

中華車提升汽車在地化比率，符合汽車產業鏈長期及共同利益，經積極與供應商合作提高零組件自製化，多家業者已在報價階段，隨著這些產品大量採用，MG主力車款HS、ZS自製率會提升到符合政策標準。

據了解，包含碟盤、玻璃、座椅、地毯、儀表總成、輪胎、內外裝零件等如果順利導入國產，自製化比率可超出二成以上，相關零組件廠商並可望因政策推動搶下商機。