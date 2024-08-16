中華MG4車款暫停接單 HS及ZS未來採限量接單

經濟部8月宣布提高國產車零件自製率，重擊中華車引進的MG品牌，MG昨（16）日官網宣布除HS及ZS兩車系新車訂單交付進度正常、未來採限量接單，MG4新車交付至8月底、目前已暫停接單。

中華車（2204）強調，積極配合政策加速零件國產化，務求滿足政府自製化要求。目前中華車就現有零件庫存持續生產，HS、ZS零件庫存數量較高，較不受影響，但MG4為新車款，零件庫存有限，預估新車可供應至8月底，MG4採線上接單，已暫停接單，目前的生產是對應已接單客戶。

MG因應國產車組裝新制上路措施

MG4將持續開放預購，待未來候車期與售價公告後，再依序通知成立正式訂單。中華車強調，MG正積極提升國產車自製化政策，加速國產化進度。

業界指出，經濟部產發署8月1日起實施在地化供應鏈比重要求，事實上8月1日起相關列管項目海關已經管控。廠商已陸續遞交承諾書，接下來業者將等產發署的回覆。

中華車正全力加速和供應鏈合作開發零件，然後以最快速度把國產化的計劃進度期程承諾書送交給主管機關，這個承諾書如果獲認同，相關問題就可解決。中華車現在爭取在月底前解決這些問題，之後就可正常運轉。

MG台灣表示，公司全力配合政府政策持續強化在地供應鏈，在此之前，HS、ZS系已下訂準車主權益不受影響，公司正就現有兩車系新車零件進行盤點，訂單交付進度正常，並限量接單。

至於MG4車型，在盤點現有新車零件後，預估可供應到8月底，8月底前可以交付的訂單將依順序正常交付，8月底後無法交付訂單的準車主，MG台灣強調，正積極克服政策要求與滿足自製率規定，在此之期，請給MG台灣多點時間理解與耐心，MG台灣將全力以赴，讓MG4早日交付到顧客手中。

MG對車迷來說是英國經典品牌，歷經多次品牌經營權更迭，2007年由中國大陸上汽集團獲得完整經營權，中華車導入MG品牌後因高CP值掀起「MG瘋」，今年前七月累積掛牌數已達1.3萬台，國內新車排名第六，其中百萬電動車MG4 6月才剛上市，7月領牌數有257台。