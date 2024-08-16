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雲林為六都之外人口淨遷入第2名 返鄉就業與置產增加

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「鄉林雲峰」規劃酒店式服務的全齡宅產品，銷售三個多月就達八成目標。鄉林建設提供
「鄉林雲峰」規劃酒店式服務的全齡宅產品，銷售三個多月就達八成目標。鄉林建設提供

今年前七月人口淨遷入最新統計，六都之外的縣市，新竹縣穩居第一，雲林縣則以黑馬之姿位居第二。鄉林（5531）不動產研究室16日指出，新竹縣挾新竹科學園區重鎮，雲林則因產業轉型升級，返鄉就業人數增加，所以才會在多數縣市人口遷出嚴重的情況下逆向增長，相對也成為房地產業布局的新戰場。

像是今年上半年，雲林縣住宅建照核發宅數累計1,187宅，高於去年同期的943宅，年增率達25.8%。對照實價登錄，又以二、三房產品為主，主因是科技產業進駐帶來人口紅利，推升房市浪潮及在地換屋需求齊揚。

依內政部戶政司資料顯示，今年1至7月全台人口淨遷入最多的縣市是新北市、桃園市和台中市，此三都合計人口淨遷入3萬3,768人，佔全台總淨遷入人口94%以上；六都之外淨遷入縣市相當稀有，人口成長前五名分別是新竹縣、雲林縣、苗栗縣、新竹市及基隆市。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，雲林縣傳產轉型升級，且受惠於中科虎尾園區及斗六工業區的產能，就業人口一波波湧進。高齡化社會來臨加上出生率逐年下滑，人口紅利越來越珍貴，以就業、就學便利性和生活機能為移居條件，人口往斗六跟虎尾靠攏，像是斗六市今年前七月人口淨遷入就有756人，為全縣淨遷入的一半左右。

內政部統計資料顯示，今年上半年雲林不動產買賣移轉交易棟數2,383棟，較去年同期2,058棟成長15.8%；另據內政部不動產交易實價登錄服務網資料揭露，斗六市預售屋買賣交易申報登錄件數，今年上半年就有447件，較去年同期192件，年增132.8%。

對照112年6月至113年6月的實價登錄資料，雲林縣最近一年預售住宅買賣交易計2,581件，其中華廈大樓類別產品佔1,449件、佔比56.1%，透天類別1,056件佔40.9%。華廈大樓交易案件格局，二房佔比56%、三房佔比38%、一房佔比5%，少數四房以上佔比1%。

賴正鎰指出，「鄉林雲峰」規劃酒店式服務的全齡宅產品，銷售三個多月就達八成目標，僅剩40多戶，已進入銷售尾聲，不僅創下當地新價，也是雲林的交易新紀錄。

他透露，「鄉林雲峰」已購客戶有不少是外地返鄉購屋，還有在地傳產企業主為退休生活規劃置產，這些企業主雖然住慣200坪大透天，但期待退休後可以體驗飯店式管理和會所等級服務的全新生活。

加上孩子大多自立門戶，不需要那麼大的空間，所以退休後的置產計畫，改買大樓住宅，所以最近來客的客層年齡層明顯提高，又以60至70歲男性，帶全家人來賞屋的客人居多。

鄉林建設總經理方偉民也發現一個特別現象，在台中市都會區買二房、三房大樓多是年輕人，但雲林卻是年長者搶買大樓，原因是雲林的大樓產品少，大部分人對於大樓社區其實一知半解。

已購戶的多為60歲準備退休族群，很會為自己打算，他們發現住大樓不僅公設內容豐富、不用出門就可以滿足休閒娛樂需求，同時安全及私密性也比透天房子好，畢竟孩子可能忙於工作不在身邊，飯店式管理與服務，相對讓住戶更安心。

方偉民說，已購住戶有四成是在地機械、食品等傳產企業主，重視居住品質及室內動線與空間陳列、休閒生活機能，用來預備退休，在選擇格局多半優先選擇三房產品，可以多出一間備用客房，供孩子假日回鄉或親友聚會。

甚至預算多的企業主，也會選擇一次買兩戶的三房產品做合併戶使用。因為這是預售案獨有的客變優點，可以選擇兩戶打通當一戶使用，既可保有透天厝的寬敞空間，也可享受社區豐富的公共設施。

全台非六都縣市今年1至7月人口淨遷入前五名。資料來源：內政部戶政司
全台非六都縣市今年1至7月人口淨遷入前五名。資料來源：內政部戶政司
「鄉林雲峰」全齡化公設規劃3D圖。鄉林建設提供
「鄉林雲峰」全齡化公設規劃3D圖。鄉林建設提供
「鄉林雲峰」有不少是外地返鄉購屋，還有在地傳產企業主為退休規劃置產。鄉林建設提供
「鄉林雲峰」有不少是外地返鄉購屋，還有在地傳產企業主為退休規劃置產。鄉林建設提供

鄉林

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