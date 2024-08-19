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住宅大樓群聚 首購換屋皆宜
針對在台南市水交社重劃區購屋，信義房屋台南西門水交社店主任曾湘鈞指出，若是首購族客層，可以優先考慮位於西門路上的「佳鋐城意」建案；若喜愛大坪數的換屋客層則可選擇「GREEN LIFE A」建案。
曾湘鈞表示，台南市南區建案以往偏向透天厝和公寓為主力，而位處該區內的水交社重劃區因開發僅約十餘年時間，目前成為住宅大樓推案聚落，除生活機能完善外，交通上也甚為便利，在當地購屋是不錯的選項。
以西門路一段的「佳鋐城意」建案來看，屋齡不到四年，目前每坪交易行情從31萬到34萬元，總價由1,000萬至1,800萬元，相當適合首購族群進住。
至於地理位置和住屋條件類似的建案，還有鄰近的「世界真美麗」社區，由和宜建設打造興建，屋齡約七年。目前該大樓每坪交易行情從30萬到33萬元，總價由1,050萬至2,000萬元。
興昌路上，有由僑昱建設推出的「GREEN LIFE A」建案，以單層兩戶、高住宅品質為訴求。該建案總價為2,600萬至3,600萬元，可以做為換屋族或偏愛大坪數客群選擇。
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