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獨得140億遺產…張國煒：先拿到再說 證明遺囑是總裁張榮發的意思

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇董事長張國煒（右）一到機場後面對媒體詢問遺囑的相關問題，張國煒表示先拿到再說，經過冗長的法律驗證，證明遺囑是總裁的意思，後續全權委託律師團處理。記者季相儒／攝影
星宇董事長張國煒（右）一到機場後面對媒體詢問遺囑的相關問題，張國煒表示先拿到再說，經過冗長的法律驗證，證明遺囑是總裁的意思，後續全權委託律師團處理。記者季相儒／攝影

星宇航空（2646）董事長張國煒首度針對遺囑的問題說明，「先拿到再說，證明遺囑是總裁張榮發的意思，不想花太多時間在這個事情上，後續全權委託律師團處理」。

日前最高法院判張榮發的遺囑有效，「以前就說過遺囑是總裁自己寫的，沒有什麼沉冤得雪，經過那麼冗長的法律驗證，證明是總裁自己的意思，重大的意義是讓大眾知道這個」。

對於遺產的運用是否會投入星宇航空。張國煒表示目前沒有計劃，要先拿到遺產再說，現在都是大家都有各種揣測，最後還是要確定拿遺產再說。

對於遺囑確定之後，下一步要怎麼做？張國煒強調，從以前就說遺囑就是全權委託律師團處理，他們有什麼想法、主張都給予尊重，不想花太多時間在這上面，很多東西關乎到法律上的專業，還是讓專業的律師團處理。

張國煒 張榮發 遺產

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