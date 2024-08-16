陳昱凱擔任貿協副董事長 市場有各種揣測

外貿協會往例都有一位經濟指派專家擔任副董事長，經濟部政務次長陳正祺目前為貿協副董事長，經濟部今年也推薦陳昱凱擔任貿協副董事長，貿協表示，將借重他過去國際行銷經驗協助貿協進行品牌推廣。

據了解，陳昱凱是資策會董事長也是前智崴資訊科技（5263）董事長黃仲銘小舅子，因為黃仲銘過去曾是「信賴之友」台南分會會長，現在小舅子黃仲銘出任外貿協會第2位副董事長，市場對於這樣人事安排出現各種揣測。貿協今天表示，未來將借助陳昱凱長才一起協助貿協推動業務。

外貿協會副董事長這個職位是兼任，不支領貿協薪水，經濟部推薦陳昱凱擔任貿協副董事長。貿協表示，貿協董監事會已通過陳昱凱出任貿協兼任副董事長職務，未來會借重他在民間企業所累積的國際行銷、品牌推廣、海外展覽等業務的豐富經歷，將有助於貿協業務推動。