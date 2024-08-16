全球人壽「愛的超熱血」義賣9年有成 4大亮點實踐SDGs

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，長期致力社會公益，年度盛事「愛的超熱血」公益義賣暨捐血活動於15日上午10時假台北總公司盛大登場，適逢創立30周年今年義賣活動具備4大亮點，包含第一、擴大「一份公益，多方得利」價值與影響力；第二、串聯跨領域永續公益夥伴； 第三、以回收再利用為概念，義賣會場採可重複使用的材質打造而成； 第四、特別企劃「一日店長」活動，催升義賣活動人氣與買氣，今年義賣所得共計1,555,300元將全數捐助失依兒少公益團體，透過本次活動實踐聯合國永續發展目標(SDGs)。

全球人壽自2016年起，每年皆盛大舉辦「愛的超熱血」公益義賣暨捐血活動，今年義賣活動持續為推廣環境永續理念及籌措弱勢兒少教育經費而努力，將認養「我的一畝茶」、「我的一畝田」專案收成的25公斤台灣藍鵲茶，以及4,040公斤石虎米製成茶葉禮盒及石虎米磚禮袋後，採現場實體、傳真訂購及網站下單三大通路同步販售，活動獲得許多民眾支持，掀起搶購熱潮；同時活動當天力邀民眾在全球人壽台北總公司挽袖捐熱血，募得96袋的熱血幫助台灣醫療前線，擴大「一份公益，多方得利」精神。

適逢公司30周年，全球人壽透過義賣活動力邀各界公益夥伴加入永續倡議的行列，如正在進行趴趴走生物多樣性環島串聯計畫的「趴利趴利台灣冰淇淋」特別帶來「石虎冰淇淋」以及永續中小企業「浦田竹鹽」等來共同來響應，成為公益義賣活動的公益夥伴，現場由公益夥伴提供商品作為宣傳推廣及互動打卡贈品，提升社會大眾對環境永續與社會公益的關注，展現全球人壽回應SDG 17全球夥伴目標，建立多元夥伴關係，協力促進永續的願景。

值得一提的是，全球人壽今年義賣活動別出心裁，邀請超人氣主管代表直營通路業務本部鄭中安資深副總，與品牌暨公共關係處蕭乃心副總經理擔任「一日店長」，帶領同仁了解環境永續精神，進而共同實踐「因為愛 責任在」的品牌理念；同時，為落實淨零綠生活與呼應SDG 6環境品質目標，今年活動會場首度採用「循環設計」，以可自然分解的環保瓦楞紙板取代傳統的塑料珍珠板，並使用紙箱創意製作宣傳物，在義賣結束後可直接使用紙箱運送義賣商品，透過設計達到最少的浪費、降低對環境的傷害。

全球人壽長年支持「我的一畝田」及「我的一畝茶」流域收復計劃，透過契作轉型成無農藥的流域環境，幫助恢復台灣特有保育物種石虎及台灣藍鵲棲地外，成功創造生態棲地共生，守護生物多樣性。截至2024年，累計認養宜蘭、彰化、台南、花蓮及苗栗共69,993.8公斤的無毒米；認養環境友善茶407.8公斤，至2023年底共計減少11,670kgCO2-eq的碳排放，對於環境減碳具有正面效益，回應聯合國永續發展目標SDG12責任消費與生產、SDG13氣候行動、SDG15陸地生態、SDG17全球夥伴，順應世界趨勢。

全球人壽多年來持續投入資源於台灣生物多樣性及環境友善議題，其中「我的一畝田」及「我的一畝茶」專案歷年頻頻獲獎，今年7月更一舉囊括2024亞太暨台灣永續行動獎「SDG15讓善循環成為永續解方-金級」，彰顯全球人壽積極運用保險核心職能響應聯合國永續發展目標，長期關照社會環境議題，以實際行動展現對ESG永續發展的支持，透過各式慈善公益及生態保育環境活動，創造更溫暖的社會環境，未來全球人壽也將持續發揮企業影響力，落實「因為愛 責任在」的品牌理念，為永續社會與環境貢獻心力。