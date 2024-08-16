羅麗芬三度參與美容展會 創辦人化身品牌大使

羅麗芬-KY（6666）16日參加台北世貿一館「上聯台北國際美容展」，董事長羅麗芬表示，希望用高標準研發生產的好產品可以讓更多民眾認識，同時期許透過加盟主可以把集團的產品和服務推廣出去，而藉由這些資源和輔導，也可以讓有心從事美容產業的美業人減少創業的跌跌撞撞，一起成為傳遞美的力量的大使。

羅麗芬從基層一路往上爬，對於美業的經營也有一套完整的營銷模式，可以手把手的來協助加盟經銷主，同時，不同於一般經營者的多方投資，羅麗芬的理念是「用一生做好一件事」，所以一路走來從原料開發、產品研發、品牌經營、門店管理全都紮紮實實，今年也攜手台北醫學大學啟動雙品牌合作，將北醫已有多項專利的研發，運用在生技領域，並透過更多的醫學臨床驗證帶給消費者更具功效性也更安心的產品，並且在抗老醫學及健康管理的醫療保健服務領域做延伸。

而集團旗下於2019年成立的「瑞麗嘉健康美學診所」，除了在今年3月轉投資洪芝晨院長的私密美學專門診所「芝晨診所」，聚焦關懷女性的身心養護外，為擴大服務及解決原捷運南京復興站的「瑞麗嘉健康美學-慶中診所」客源胃納量，將於交通最便捷的台北東區、原總公司位址開設第二家結合「瑞麗嘉」醫美療程及「羅麗芬」SPA養護的雙品牌服務之雙美門市，一來將總公司遷移至「北醫大雙和生醫園區」並共同設置「創新研發中心」，有助於雙方更緊密的合作，二來可以在精華地段有更大坪數面積，提供給消費者更寬敞舒適的環境、及更多元的療程服務。

這次展會也將「羅麗芬美容美體」SPA服務，直接在展位舞台區以課程實際Demo方式，把目前最夯的金箔課程和集團明星產品-出水芙蓉霜搭配的養護課程面對面呈現，集團旗下的電商品牌「Easybio」也推出同價位買一送一、A+B組合優惠、超值加價購等，就連日常最常使用的面膜，也有買多送多的好康。同時，這次展會設置「客滿座 錢滿倉」的招商專區，有別於一般加盟經銷都是教你如何賣產品，羅麗芬集團從拓客、留客到鎖客，都有完整的配套資源和Knowhow。