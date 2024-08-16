「AI 產業鏈」主題式業績發表會 8月20日起熱烈展開

AI產業資訊發展快速，為使投資人更加瞭解AI產業趨勢，證交所與永豐金綜合證券將於下周二（20日）起至周四（22日）共同舉辦「AI產業鏈」主題式業績發表會。

首日將邀請資策會產業情報研究所朱師右產業顧問以「人工智慧新技術發展方向與產業應用趨勢」為題進行專題演講，並由樺漢（6414）、建準（2421）、東台（4526）、凌華（6166）、東元（1504）及光寶科（2301）等六家公司輪番上陣，分享近期公司財務業務狀況及企業競爭優勢。

有關「AI產業鏈」主題式業績發表會及產業講座最新訊息及詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤進行查詢，現正熱烈報名中（報名網址： https://act.twse.com.tw/R1130802/）。屆時亦歡迎有興趣的投資人透過證交所WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw)收看即時轉播。