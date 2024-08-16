投資台灣添三企業擴大投資 望隼科技砸50億打造總部

投資台灣事務所16日再添三家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的望隼（4771）科技、中小企業方案的一豆實業及某生物科技公司。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,525家企業超過2兆3,387億元投資，預估創造15萬3,258個本國就業機會。其中「歡迎台商回台投資行動方案」有314家企業投資約1兆2,922億元，創造8萬7,926個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,020家企業投資約4,839億元，創造3萬7,041個就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。

投資台灣事務所指出，望隼科技從事軟式隱形眼鏡的研發、製造及銷售，繼2019年申請台商回台方案後，為持續因應營運規模擴增，決定在苗栗縣竹南鎮興建新廠暨企業營運總部，將成立AI智能化小組，打造專屬智能系統，以精進生產品質與服務。新廠以取得銀級綠建築為目標，擬設置太陽能發電設施與環境管理系統，善盡保護環境的社會責任。該案預計投資金額逾50億元，可創造220名本國就業機會。

一豆實業（豆老爺）為專業豆漿及穀物飲料製造商，已有19年豆奶製造經驗，為擴大產量，一豆實業規劃增聘25名本國員工，投資逾5億元於桃園市平鎮區興建新廠，將建立智慧供應鏈系統、採購新型節能設備，與設置太陽能發電設施，期望有效提升生產效率同時節約能源。

某生物科技公司專門製造保健食品，提供客製化功能性保健食品設計與加工服務，已取得食品業之TQF、ISO22000、HACCP等多項認證。繼2019年申請中小方案投資建廠之後，為持續提升產量，拓展外銷市場，擬規劃興建新廠，導入製造執行系統（MES）與智慧倉儲管理，提高生產效率，另將架設太陽能發電系統與回收製程蒸氣冷凝水，以減少能源耗損，友善環境。