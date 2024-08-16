國土計畫法明年上路 內政部點名11縣市已交功能分區圖

國土計畫法明(2025)年4月上路，內政部16日表示，截止至今年8月15日止，已有11個縣市政府、即全國半數縣市提送「國土功能分區圖」草案至內政部審議。對於民眾關切的相關議題，內政部將透過審議機制，和各縣市府進行討論及跨部會協調。

內政部說明，截至8月15日止，已有基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣以及澎湖縣等11個縣市府提送國土功能分區圖草案至內政部審議。

內政部指出，該部非常重視地方政府對國土計畫法施行的各項意見，也已由董建宏政務次長或國土管理署吳欣修署長陸續前往九個縣市府拜會溝通。

內政部強調，國土計畫法的施行不影響民眾原有合法權益，為了因應氣候變遷、實現永續發展，籲請尚未提送國土功能分區圖草案的地方政府，儘速完成審議作業後提送內政部，讓民眾關切的各項相關議題，透過內政部國土計畫審議會，與各部會尋求適當的處理方案。