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全台最狂！這區預售屋半年賣2500戶 房價5年漲1倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
實價登錄顯示，台中市北屯區的預售市場在2024上半年的交易量高達2546件，位居全台第一，近五年的單價漲幅更高達117%。房市示意圖／永慶房屋提供
實價登錄顯示，台中市北屯區的預售市場在2024上半年的交易量高達2546件，位居全台第一，近五年的單價漲幅更高達117%。房市示意圖／永慶房屋提供

近年預售屋買氣熱絡，永慶房產集團統計實價資料，盤點今年上半年十大預售屋購屋熱區，台中北屯區賣出逾2500戶拿下第一，房價漲幅也相當驚人，近五年大漲逾一倍。桃園市共有4大行政區上榜，是預售屋交易最熱絡的縣市。

觀察2024上半年全台十大預售屋交易熱門行政區，台中北屯區以2546件交易名列第一，每天平均有14件以上交易。對比2020年同期的住宅單價，北屯區單價漲幅高達117%。

台中市中同樣入榜的還有西屯區，不僅交易熱絡，近五年平均單價也從33.9萬元一路飆漲至71.1萬元，每坪均價增加將近40萬元，漲幅高達109%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市有中部科學園區，提供大量就業機會，帶來強勁購屋需求。同時，受惠於近年重大建設、捷運、商場陸續進駐，以及重劃區的開發，帶動周邊發展並提升生活機能，帶動預售屋交易熱絡。

尤其建商推案熱區的重劃區，如七期、14期、捷運機廠特區、水湳經貿園區都相當熱門。熱絡的房市也帶動房價明顯攀升，北屯區與西屯區近五年平均單價漲幅均飆破一倍，漲勢驚人。

觀察2024上半年全台預售屋交易前十熱門行政區中，桃園市共有4行政區上榜，是預售交易最熱絡的縣市。

陳金萍表示，桃園與新北相鄰，受惠軌道建設持續推進，搭配TPASS效應加持，以及近年推動產業升級，吸引企業廠辦、總部設點，帶來大量就業人口湧進。

加上重劃區大幅開發，話題性不斷，再加上市場推案量大、物件多元，讓首購、換屋及置產族等都能找到符合需求的產品，進而推升房市交易量。房價與雙北地區相比更具優勢，吸引不少脫北購屋客進場。

其中以中壢區的預售屋交易最為熱絡，2024上半年有超過兩千件以上的交易量，位居全台第二。陳金萍分析，中壢區不僅有完善生活機能，且有機場捷運行經，區域內重劃區未來發展也備受矚目，吸引不少雙北及新竹的客群，交易多分布於青埔高鐵特區、過嶺重劃區以及桃園機場捷運線周邊，每坪均價44.9萬元。

另外，同樣上榜的龜山區、桃園區及大園區預售屋近五年同期的房價表現，皆有超過七成以上的漲幅。

陳金萍補充，主要是三個行政區均有交通、重大建設與熱門重劃區坐落優勢，如A7重劃區、中正藝文特區、中路重劃區、經國重劃區及小檜溪重劃區等，加上機場捷運通過，未來還有捷運綠線加持，以及航空城、青埔高鐵區重大建設利多，區域發展前景看好，讓這些區域房價跟著水漲船高。

預售屋熱門交易行政區房價漲幅。永慶房屋提供
預售屋熱門交易行政區房價漲幅。永慶房屋提供

房價 機場捷運 重劃區 預售屋

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