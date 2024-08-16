聞「積」起舞兩樣情 台南善化買氣大增六成、高雄楠梓卻量縮15%
台積電（2330）15日宣布以171.4億元購入群創（3481）台南南科廠房，為台南產業發展再注入強心針；觀察台積電分別在2017年和2021年，分別在南科台南園區和楠梓園區宣布設廠之後，連三年的買賣移轉棟數變化，新市區、善化區三年量增逾五成，尤其善化區從2017年797棟，成長到2019年1,265棟、年增率高達58.7%；不過楠梓區2023年較2021年則呈現量縮15.2%。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近幾年南二都雙雙受科技產業建設紅利，帶動房市大翻轉，以台南園區來說，善化區機能成熟，是科技新貴進駐的首選，而大南科特區目前預售房價每坪成交價最高已飆至4字頭；高雄楠梓地價、房價屢創新高，連帶第一圈左營高鐵特區預售大樓，每坪成交價最高更已衝破6字頭，科技產業帶動城市經濟發展、就業人口帶旺房市需求，南二都產業題材豐沛，推估未來房市整體量能還將持續向上。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，2021年底台積電宣布至高雄楠梓設廠，旋即使楠梓區房市「聞積起舞」，短期內價量齊揚，但由於區域房價瞬間跳漲，考驗消費者接受度，加上2022年央行開始升息，掀起市場觀望氣氛，因此2022~2023年楠梓區買氣相對遲滯，使2023年的買賣移轉棟數比起2021年量縮。
不過去年第3季以來，在政府的新青安政策及股市創高的加持，市場迅速回溫；加上台積電楠梓廠的工程進度順利，預計2024年底至2025年陸續投產，目前也釋出職缺招聘人力，使民眾對周邊房市頗具信心，進場購屋的意願提升。
台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，南科特區小宅產品類型少，外地就業新貴，偏好承租透天隔間套房產品，或是和同事一起分租三房，共享更大的生活空間。
林鈺熏指出，現在年輕新貴多偏好新屋，地段未必會選擇離工作地點越近的區段，主要更著重於生活機能，像是善化LM特區、新市新和社區，這類規劃完善且生活機能健全的商圈最受青睞，以目前商圈兩房租金行情約在每月2.1~2.3萬元左右，三房每月約在2.5~2.8萬元，透天隔間套房則每月約七、八千元左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言