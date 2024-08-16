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大學光年底台灣將新增一旗艦店 中國汰弱留強將砍兩據點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大學光（3218）16日表示，鑒於中國大陸市場復甦緩慢，近期將陸續關閉當地一家虧損據點，及一家合作醫院部門，未來轉向聚焦高階自費領域，包括兒童近視控制產品及高階手術。至於台灣據點今年下半年重點在既有門市的擴大規模與改裝，原預期下半年最多可新增3個據點，但因選址與施工期等因素，今年僅會增加1家旗艦級據點，明年上半年將開出2家新門市。

大學光目前在台有28間大學眼科合作診所、31間大學眼鏡直營門市，通路擁有50%屈光雷射手術高市佔率。大學光表示，高科技產品促使用眼過度導致多種視力及眼疾早發問題，整體而言超過80%的人口在年滿18歲時即罹患近視，目前手術滲透率仍低，但在醫療進步及患者接受度提高下，需求逐漸增長。

瞄準市場需求，大學光屈光手術持續引進最新設備與技術，公司預計今年9月陸續導入雷射術式SMILE Pro 2.0，此次SMILE原廠主要升級軟體應用，可提升視力矯正手術的精準度與客製化。法人預估，大學光導入新術式有助ASP提升8%~20%，將助攻第4季營運表現。

在兩岸通路布局方面，大學光今年台灣有四家既有合作據點將升級，目前已完成的包括新北永和店、台南診所店，8月則有新北三峽店，除了空間及設備升級，營業面積將擴大四倍。在新增店面部分，今年原預計新增1-3家，但因外在因素，今年確定僅會增加桃園藝文店為新據點，除了屬於大型門市也會導入高規設備，估於年底完成。另原規劃的兩家新據點改為明年上半年開出。法人預估，大學光在持續展店，以及服務項目升級下，中長期營收動能可維持10~15%。

在中國大陸市場方面，由於大陸復甦仍緩，加上受當地醫保政策影響，近2個月將陸續關閉兩間虧損幅度較大的門店。屆時大學光在大陸市場自有營運據點將降為4家、醫院合作共5家。經過門市的太弱留強，力拚下半年中國市場轉盈。

近視

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