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中華車加速 MG 國產化 正式公告對應策略

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

市場傳出MG因為自製化要求停產，中華車（2204）強調，並非如此。中華車積極配合政策加速零件國產化，務求快速滿足政府的自製化要求。目前中華車就現有的零件庫存持續生產，HS、ZS的零件庫存數量水位較高，估計較不受影響，但MG4為新車款，零件庫存有限，預估新車可供應至8月底。

中華車16日針對政府於8月實施的在地化供應鏈合作價值比率新政策，對旗下MG品牌新車交府提出正式說明。

MG台灣表示，公司將全力配合政府政策持續強化在地供應鏈，在此之前，HS、ZS 系已下訂準車主權益不受影響，公司正就現有兩車系新車零件進行盤點，目前新車訂單交付進度正常，並限量接單。

至於MG4 車型，在盤點現有新車零件後，預估新車可以供應到8月底，8月底前可以交付的訂單將依順序正常交付，8月底之後無法交付訂單的準車主，中華車正積極克服政策要求與滿足自製率規定，在此之期，請給MG 台灣多點時間理解與耐心，MG台灣承諾將全力以赴，讓MG4早日交付到顧客手中。

中華車 新車

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