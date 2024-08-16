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預售屋市場發爐 上半年交易量達8萬件、較去年同期暴增六成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
累計今年上半年，預售揭露量已達8萬件，年增60%。圖／聯合報系資料照
累計今年上半年，預售揭露量已達8萬件，年增60%。圖／聯合報系資料照

統計實價預售揭露資料顯示，6月預售揭露約1.54萬件，總揭露金額高達2885.7億元，由於去年6月平均地權條例上路趕上車前爆大量，件數年增率僅有6%。

累計今年上半年，預售揭露量已達8萬件，年增60%，揭露金額1.4兆則是年增80%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年房市通膨、股市大漲資金行情帶動下，房市交易表現熱絡，預售市場過去經驗月銷1萬件已經是表現很不錯，3~6月預售賣了6萬件更是火熱。

不過，曾敬德指出，上半年預售市場交易火熱，這都是在8月股市修正前的盛況，未來可以觀察8月揭露的數字，觀察預售市場是否受到股災與銀行貸款消息影響。

據實價登錄網統計顯示，全國從去年10月至今年6月，除了農曆年節期間，每個月單月揭露狀況都超過1萬戶，3~6月更出現單月1.38萬~1.59萬件的盛況，預售市場銷售狀況暢旺，案子賣得又快又好。

房市 通膨

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