撿便宜看過來！這裡買法拍屋一坪省20萬

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

哪裡法拍可撿到便宜？住商機構觀察內政部統計，全台法拍與一般買賣契約單價，價差最大為台北市，法拍與一般物件單價價差近20萬元。

其他價差較大依序為高雄市、新竹縣、嘉義縣、南投縣。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，因成屋市場供給少，屋主要是缺錢，多數能在市場中順利出售，淪落法拍的房產，大多為條件較差物件，且部分房產有債務、事故等因素，致使法拍案普遍能有明顯價差。

根據內政部統計，今年第一季全台法拍成屋平均單價約16萬元，而買賣契約價格平均單價35.2萬元，換算若購買法拍物件，每坪平均能省19.2萬元。

觀察各縣市價格，法拍與一般物件價差最大為台北市，法拍成屋平均單價僅53.6萬元，與一般買賣契約價格平均單價約73.4萬元相比，每坪價差達19.8萬元。

價差第二高為高雄市，法拍成屋每坪平均僅約9.1萬元，與買賣契約價格平均單價相比，每坪價差為17.1萬元；至於有「竹科客」支撐房市的新竹縣，法拍成屋與一般買賣契約單價價差達13.4萬元，排名全台第三名。

賴志昶分析，法拍出現明顯價差縣市，大多集中於都會區或熱門房市議題的縣市，如前三名的台北、高雄及新竹，都是近年房市議題最熱區域，這樣縣市本身市況佳，消費者若遇債務問題，大多能輕鬆找到「接盤俠」拋售，以解決債務，真正淪落房市物件，除條件較差，也可能涉及債務、民刑事案件甚至事故事件等疑慮，致使法拍價位較為低落。

另觀察該排行榜，位處中南部的嘉義縣、南投縣此次也相繼進榜，且法拍物件價差每坪可達11萬元。

賴志昶分析，兩縣市本身都屬農業、觀光大縣，過去房市交易熱度較冷，惟近年來受不同議題帶動，如嘉義縣有台積電進駐、南投則受惠於台中房市外溢，近期買氣保持一定熱度，致使一般買賣契約平均單價直線飆升，但反觀淪落法拍市場物件，可能多為高屋齡或其他較差條件者，兩者相比價差便相當顯著。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，房市較佳縣市，建商推案或市場供給較顯充足，會到法拍市場看房者，大多為投資或置產族群，自住客若想於法拍市場撿便宜，除需熟悉法拍流程，並與投資族、代標業者競爭，拍定後還可能面臨債務人或第三人占用、法拍物件屋況複雜等風險，若消費者有意進場法拍市場，需審慎評估物件狀況與自身財力。

債務 房市

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