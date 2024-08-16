國賓改建案旁「昀集柏寓」攜手大林組 打造建築精品

位於北市國賓飯店改建案旁，中山北路、民生東路交會的「昀集柏寓」，16日於晶華酒店舉辦簽約記者會，攜手日本五大營造公司之一的「日商台灣大林組」為營造管理總顧問，打造住宅建築精品。

「昀集柏寓」規畫地下4層，地上15樓，15~32坪，共155戶。業者表示，預售已完銷，實價揭露單價在120萬到135萬元之間。

日商台灣大林組董事長今井昌彥表示，日商台灣大林組與其他日系營造廠最大不同之處，在於台灣高端住宅案的實際執行案例，如信義計劃區知名豪宅「信義之星」、東區都更地標「台北之星 Diamond Tower」等。

業者表示，昀集柏寓除日商台灣大林組參與營建顧問之外，也邀集三賦聯合建築師事務所黃崧苗建築師、沐易設計徐嫡嬪、太研規劃設計吳書原、十聿照明設計賴雨農等，將國際行旅的經典風格落實在「昀集柏寓」的裡外之間。

業者說，受中山北路大道、捷運雙連站等地段價值吸引，更看好因國賓改建案的創價效應，是全球貨幣資金湧現、台灣超額儲蓄與通貨膨脹之下，許多高質感資產階層指名購買，因此創下銷售佳績。