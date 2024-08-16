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環亞大樓千億都更案 估凱基人壽可分配價值近45億元

中央社／ 台北16日電

位於南京東路與敦化北路口的環亞大樓將啟動都更，開發金子公司凱基人壽公告將參與都更案，目前依權值持有大樓的總市值約新台幣20.4億元，公司計畫出資10.64億元參與都更，而估價都更後可分配價值翻倍至44.97億元。

凱基人壽15日董事會決定參與環亞大樓都更案，並委任中國建經擔任代理實施者。根據重訊公告，環亞大樓更新後全棟可分配價值約1103.1億元，凱基人壽預計出資10.64億元，依戴德梁行不動產估價師事務所估價，凱基人壽持有都市更新前的房地總市值約20.4億元。

根據戴德梁行估價結果，凱基人壽持有環亞大樓4.0763%權值，都更後可分價值翻倍為44.97億元；第2家尚上不動產估價師聯合事務所，估價更新前權利價值19.51億元，權值比例4.0841%，更新後可分價值42.72億元；展碁不動產估價師事務所估更新前權利價值18.95億元，權值比例3.8073%，更新後可分配價值40.75億元。

凱基人壽表示，戴德梁行估定的更新後權利價值最高，故此案以戴德梁行所評定結果為參考依據，參與目的為老舊建物更新改善及活化自有資產。

凱基人壽 都市更新

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