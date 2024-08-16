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台灣上市櫃公司協會理事長 信義房屋周俊吉當選

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣上市櫃公司協會第5屆第一次會員大會暨東方領袖講座8月15日舉行，信義企業集團創辦人周俊吉（左）正式當選新任理事長。（圖：信義房屋提供）
台灣上市櫃公司協會第5屆第一次會員大會暨東方領袖講座8月15日舉行，信義企業集團創辦人周俊吉（左）正式當選新任理事長。（圖：信義房屋提供）

台灣上市櫃公司協會第5屆第一次會員大會暨東方領袖講座於8月15日舉行，信義企業集團創辦人周俊吉正式當選新任理事長；會議上，第4屆理事長黃偉祥報告會務、副總統蕭美琴出席祝賀，表達對新任理事長的支持與祝福；周俊吉表示，信義房屋自創業以來即關心利害關係人權益，也連續10年獲得公司治理評鑑上市企業前5%的肯定，此次當選，他特別感謝前幾屆理事長的努力，對台灣社會產生了積極正面的影響力。

台灣上市櫃公司協會表示，第四屆理事長黃偉祥過去兩年帶領的台灣上市櫃公司協會舉辦了許多活動，包括定期舉辦東方領袖講座、產業轉型學習之旅、新世代青年智庫、台灣女力論壇等活動，獲得會員肯定，而新任理事長信義企業集團創辦人周俊吉，最廣為人知的就是深耕企業倫理，更曾獲全球最具道德獎，公司治理優良，未來也期許周俊吉的永續相關經驗，帶領會務蒸蒸日上。

周俊吉表示，台灣上市櫃公司協會匯集了台灣股市20%以上產值的績優企業，肩負著協助台灣社會持續進步的責任和義務；雖然自己之前沒有擔任過理監事的經驗，且所屬企業規模相對較小，能夠獲得會員們的青睞讓他備感榮幸。

周俊吉提到信義房屋在公司治理方面的努力。他表示，信義房屋在照顧利害關係人方面投入了大量精力，因此今年的公司治理評鑑，信義房屋已連續10年名列上市企業前5%，在環境、社會、公司治理面向上，都是房仲服務業第一，且持續引領產業前進。

而東方領袖講座由金管會主委彭金隆主講「建立安全與發展並進的新金融市場」，提到的金融創新領域，包括綠色金融或金融科技，信義房屋也有涉入，例如由政大承接成立的國際金融學院，正座落於信義捐贈改建的政大公企中心，而國發會前主委陳美伶女士，也是信義在地方創生領域中的最佳夥伴。

周俊吉指出，未來一年任重而道遠，希望在大家的共同努力下，台灣社會能夠因台灣上市櫃公司協會的貢獻而變得更加美好；他對未來的工作充滿信心，並期待一起迎接挑戰，推動台灣經濟的持續發展。

信義房屋 政大

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