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房市交易破除鬼月禁忌 中彰雲嘉首例公辦都更大樓預售半個月近7成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫，成為中彰雲嘉首例公辦都更案，1日舉行動土大典。記者魯永明／攝影
嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫，成為中彰雲嘉首例公辦都更案，1日舉行動土大典。記者魯永明／攝影

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫，成為中彰雲嘉首例公辦都更案，1日舉行動土大典，國城將投資50億元，興建4棟地上15層地下3層的集合式住商大樓，委託華磐地產公司售屋，華磐陳姓協理說，售屋不受鬼月影響，至今半個月，銷售率近7成，訂購者嘉縣市在地醫師居多，以4房房型最多。

嘉義縣市房市因台積電建廠、華泰名品城展店利多，交易熱絡，首例公辦都更，基地條件優又稀有，雖營建成本上漲，每坪開價47至53萬元新高，開賣後下單預訂者眾，銷售傳佳績。

華磐陳姓協理說，銷售雖碰上鬼月，訂購者不受民俗禁忌影響，訂購者嘉縣市在地醫師居多，會訂購主因是房市基地稀有，位在蛋黃文教區，訂購4房售價逾2千萬元。針對外界質疑大樓預售屋訂價高於目前平均每坪30萬元行情，市府都發處說，完成都更行政程序，不介入干預房市交易。

首期公辦都市更新案基地1359坪，興建4棟住商集合式大樓，地上15層地下3層，推出234戶住宅及3店面，房型規畫2房、3房、4房等不同類型，含1樓分配教育部3店面、市府托嬰中心，建坪從最少26.75坪到最大4房50.14坪，公設比34%，每坪售價47至53萬元。

基地位在垂楊路和吳鳳北路角地，相當精華，緊鄰民族國小，對面有崇文國小及嘉女，國城將此案定位為「樂活嘉園」，規畫住家、店鋪、公益設施，有開放空間場域共享，建築設計符合銀級綠建築及智慧建築，期待公有地發揮教育學習精神。

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫，成為中彰雲嘉首例公辦都更案，1日舉行動土大典。圖／聯合報資料照片
嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫，成為中彰雲嘉首例公辦都更案，1日舉行動土大典。圖／聯合報資料照片

公辦都更 都市更新

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