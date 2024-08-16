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基米與啟弘簽 MOU 開啟細胞及基因治療檢測新局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

基米（4195）15日宣布，與啟弘生技簽署合作備忘錄，將結合雙方優勢，打造強化細胞及基因治療（CGT）產品的次世代基因定序（NGS）檢測平台，未來也將共同進行推廣，搶攻龐大再生醫療市場商機。

根據備忘錄，基米憑藉在次世代定序（NGS）領域擁有的專業團隊與技術服務，搭配啟弘在病毒載體及生技藥品的專業檢驗能力與累積的豐富經驗，雙方將共同建構一個以NGS為工具的檢測平台，用於偵測在細胞培養或製程中是否受到病毒或微生物感染，確保細胞醫療產品的安全與品質。由於NGS技術能提供更高的靈敏度和準確度，料將開啟國內CGT產業檢測新局。

基米董事長周孟賢表示，受惠國內相關醫藥法規的日趨成熟，例如再生醫療雙法的實施、NGS納入健保給付等，提供NGS擴大應用及再生醫療產品的相關法源依據。啟弘是台灣唯一具有GMP等級病毒載體CDMO實力的業者，在生技藥品CRO領域居領導地位，很高興與啟弘建立起夥伴關係，讓基米能深化NGS的應用，未來可望率先卡位細胞醫療供應鏈，對公司的營運發展有正向貢獻。

啟弘執行長阮大同表示，NGS能進行基因解碼並分析病毒的所有基因序列，可更快速地確認細胞治療產品的安全性和有效性，有效解決現行檢測不夠全面性的限制。基米是國內基因定序領導大廠，擁有最完整的定序平台與經驗豐富的實戰團隊，本次的強強合作，建置符合國際法規的細胞病毒檢測平台，啟弘將擴展細胞及基因治療服務範圍，提供細胞治療檢測與病毒載體 CDMO客戶更完善的一站式服務，鞏固市場的領導地位。

根據生技中心的產業評析報告指出，2023年全球細胞及基因治療市場規模為181.2億美元，預估2028年將擴增至412.1億美元，其間複合成長率17.86%。

生技

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