台睿新藥CVM-1118連兩場重磅醫學會秀成果 拚國際授權

台睿（6580）抗癌藥物CVM-1118臨床試驗結果陸續出爐，自本月起一連兩個月在國際重磅醫學會上秀成果，台睿生技董事長林羣15日表示，根據試驗結果將爭取授權國際大藥廠。

台睿生技表示，公司已於上周在日本橫濱舉行之「美國臨床腫瘤學會突破高峰會（ASCO Breakthrough）」發表口服新藥CVM-1118合併免疫治療抑制劑「保疾伏」治療晚期肝癌第二期臨床試驗的第一階段數據，試驗結果顯示七位病患達標。林羣表示，這項合併療法以晚期肝癌目前是以後線治療為設計，由於實驗結果正向，不排除下一階段朝一線治療設計，並積極展開國際授權。

台睿生技總經理簡督憲表示，此會議是由美國臨床腫瘤學會（ASCO）、日本臨床腫瘤學會（JSCO）和日本腫瘤內科學會（JSMO）聯合主辦，共同討論全球腫瘤學領域的突破性進展。本次發表由台睿與試驗計畫主持人之一的成大醫院腫瘤醫學部顏家瑞主任共同發表，於會中與多國腫瘤醫學專家面對面展示研究成果，與會者尤其對於一線治療失敗後之患者，CVM-1118合併免疫治療抑制劑「保疾伏」之療效優於單一免疫療法結果多表達重視。

CVM-1118合併免疫治療抑制劑治療晚期肝癌第二期臨床試驗，係採用二階段試驗設計，第一階段若能達成病患腫瘤已完全消失(完全緩解)或縮小30%以上(部分緩解)大於五位的目標，即顯示CVM-1118的合併用法，能優於單用免疫治療的療效。本次試驗結果已可見到有七位病患達成此目標，而且在安全性方面也確認合併使用具良好的耐受性，未出現類似現在標準一線治療免疫加標靶藥物組合Tecentriq (癌自禦)與Avastin (癌思停)之嚴重副作用，如胃腸出血和高血壓等，有機會繼續開發，並挑戰目前一線標準療法，讓病人減少接受癌症治療的痛苦。

台睿生技另一項CVM-1118用於神經內分泌瘤的二期臨床試驗已完成收案，初步的成果被歐洲腫瘤醫學會ESMO選為口頭報告發表，將於下個月於西班牙巴塞隆納舉行，台睿生技是台灣唯一一家獲選為口頭報告的廠商，台睿更將趁此機會邀請歐美重要的意見領袖(KOL)，包括制定神經內分泌瘤診療指引的ESMO指導委員會的專家、曾參與神經內分泌腫瘤上市藥物臨床試驗的醫師等，與台灣執行本試驗案的臨床醫師齊聚一堂，針對CVM-1118臨床結果與未來發展進行探討，除將吸引國際上重量級人物對此藥物發展的關注，也有機會協助引介國際藥廠的目光，增進此藥品技轉或合作開發的機會。

台睿生技表示，2020 年羅氏藥廠所開發的Tecentriq 和Avastin 合併使用療法獲得核准上市，為肝癌市場帶來衝擊，根據Fortune Business Insights 分析師預測，市場規模至2027 年將達73.8 億美元，2019-2027年CAGR 20.2%；而神經內分泌瘤儘管是一種罕見的疾病，但患病率在全球皆有上升趨勢， 根據ACUMEN RESEARCH AND CONSULTING預估治療市場規模至2030年將達到63.36億美元，2022-2030年CAGR 10%。

台睿生技在CVM-1118的投入，從紮根開始，節節進展至二期臨床，現今療效驗證結果終有機會讓世界看見。從今年開始，便陸續於美國芝加哥ASCO會議發佈研究成果、聖地牙哥的US BIO會議進行一對一的媒合、在台灣BIO-Asia與各國藥廠會談、參加日本ASCO高峰會的展演，更將於歐洲西班牙ESMO會議進行口頭報告，以及與世界各國KOL的座談等一系列的活動，加上論文的發表等，接軌主要歐、美、亞洲市場的臨床研究機構與國際藥廠，期望進一步促成國際廠商接力合作，繼續加速產品的上市規劃，提供癌症病患更好的醫療選擇。