2024莒光海洋觀光年 呼朋引伴一起來打卡
一年一度的「莒光海洋觀光年」活動，是遊客來到馬祖不容錯過的行程。其中，即將登場的「遊莒光打卡拿好禮活動」，今年的打卡禮是由台灣玻璃館精心打造的高粱酒杯組，極具收藏價值。
遊客只需在活動中指定的打卡點拍照，並上傳至社交媒體，便有機會獲得這份精美的好禮。
今年夏天不管是台灣本島或者馬祖列島，都碰上難得一見的強烈颱風，狂風暴雨嚇壞了許多民眾，而莒光鄉也因適逢大潮，在港口等許多地方受到不小的衝擊。風雨過後，鄉民們都已經收拾好家園環境，用最熱情的心情期待遊客重新造訪。
莒光鄉鄉長陳樂禮表示，鄉公所每年秋遊規劃的海洋觀光年活動，目的在於凸顯莒光獨特的海洋魅力與戰地風情，透過活動內容中規劃的打卡闖關遊戲，讓遊客能更深入了解莒光在地文化，也有機會品嚐馬祖風味的特色小吃。
自7月登場的「最美方塊海攝影比賽」，已為今年的活動拉開序幕，主辦單位邀請攝影愛好者們透過鏡頭捕捉西莒方塊海的獨特景觀，搭配剛落幕的海上看莒光遊船行程，有望讓今年的參賽作品內容更豐富，除了讓更多人看到莒光這片海域的多樣風貌與美麗之外，也希望引起遊客們對於海洋生態的關注與重視。
緊接在9月即將登場的「遊莒光打卡拿好禮活動」更是讓人期待。今年的打卡禮是由台灣玻璃館精心打造的高粱酒杯組，極具收藏價值。遊客只需在活動中指定的打卡點拍照並上傳至社交媒體，便有機會獲得這份精美的好禮。
此外，歡迎馬祖老兵舊地重返，只要憑活動期間票根跟服役證明，就有機會穿上老兵T恤與同袍歡聚合照唷。陳樂禮表示，限量總是殘酷的，敬請把握機會，送完為止。
為了讓活動更具吸引力，鄉公所在活動開始前舉辦抽獎活動，邀請曾經到訪過莒光的朋友，在粉專上透過分享照片，便有機會將精美好禮帶回家。有關活動的詳細辦法和最新消息，可以關注「莒光海洋觀光年」臉書粉絲專頁，隨時掌握動態。
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