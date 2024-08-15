上市櫃建商持續重壓台中 大陸建設13期進補1,387坪土地

北部上市櫃建商持續加碼台中購地！欣陸投控（3703）15日代子公司大陸建設公告，以單價84萬元、總價11.65億元進補台中市南屯13期重劃區1,387.3坪土地。大陸建設此次購地，也是首次進軍南台中房地產市場，公司規劃2025年後進場推案。

華固建設（2548）14日也公告，以單價80.2萬元、總價價13.7億元加碼台中14期重劃區1,708坪土地。華固也揭露，此次交易有自然人5人及鼎王餐飲集團，未來將興建25層以上超高層大樓。

看好台中宜居城市發展，全台上市櫃建商台中獵地不手軟，7月以來包括新美齊、興富發、達麗、亞昕、海悅、華固、大陸等上市櫃建商或開發商在台中「掃地」逾1.5萬坪，投入資金逼近200億元，七期、機捷、14期、13期、豐原等地都是建商鎖定標的。

大陸建設今天公告取得13期重劃區1,387.3坪土地，位於台中市南屯區楓溪段，基地完整、三面臨路，分別臨20米的永順路、永春東一路，以及向心南五街。

此次大陸建設獵地，也是大陸建設首度跨足南台中。大陸建設表示，台中近幾年發展快速，首次進軍南台中選址13期重劃區，規劃2025年後推案；該土地分區為「住1-1」，未來推案將訴求可享有低密度、高綠覆、大棟距的優質居住品質。

業界指出：以「住1-1」的土地強度來看，未來大陸建設推案，地價追上房價的機率相當高，以此次單價84萬元來說，未來房價有望以同樣價碼起跳，但也因品牌建商的力道強勁，不排除開案時會再登高。

華固建設加碼購入的14期環中段1,708坪土地，單價80.2萬元，基地位置三面臨路，位於豐樂路、昌平東六路、豐美一街口，緊鄰華固在台中的第二案「華固豐匯」，不過該土地還有一小塊角地，屬於地政局所有，華固不排除會進一步整合。

華固建設表示，台中14期重劃區的土地供給充沛，加上看好區域發展，未來擬規劃興建25層以上超高層大樓。