快訊

太高調？三軍樂隊演奏日本自衛隊進行曲 國防部：正常軍樂交流

上市櫃建商持續重壓台中 大陸建設13期進補1,387坪土地

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

北部上市櫃建商持續加碼台中購地！欣陸投控（3703）15日代子公司大陸建設公告，以單價84萬元、總價11.65億元進補台中市南屯13期重劃區1,387.3坪土地。大陸建設此次購地，也是首次進軍南台中房地產市場，公司規劃2025年後進場推案。

華固建設（2548）14日也公告，以單價80.2萬元、總價價13.7億元加碼台中14期重劃區1,708坪土地。華固也揭露，此次交易有自然人5人及鼎王餐飲集團，未來將興建25層以上超高層大樓。

看好台中宜居城市發展，全台上市櫃建商台中獵地不手軟，7月以來包括新美齊、興富發、達麗、亞昕、海悅、華固、大陸等上市櫃建商或開發商在台中「掃地」逾1.5萬坪，投入資金逼近200億元，七期、機捷、14期、13期、豐原等地都是建商鎖定標的。

大陸建設今天公告取得13期重劃區1,387.3坪土地，位於台中市南屯區楓溪段，基地完整、三面臨路，分別臨20米的永順路、永春東一路，以及向心南五街。

此次大陸建設獵地，也是大陸建設首度跨足南台中。大陸建設表示，台中近幾年發展快速，首次進軍南台中選址13期重劃區，規劃2025年後推案；該土地分區為「住1-1」，未來推案將訴求可享有低密度、高綠覆、大棟距的優質居住品質。

業界指出：以「住1-1」的土地強度來看，未來大陸建設推案，地價追上房價的機率相當高，以此次單價84萬元來說，未來房價有望以同樣價碼起跳，但也因品牌建商的力道強勁，不排除開案時會再登高。

華固建設加碼購入的14期環中段1,708坪土地，單價80.2萬元，基地位置三面臨路，位於豐樂路、昌平東六路、豐美一街口，緊鄰華固在台中的第二案「華固豐匯」，不過該土地還有一小塊角地，屬於地政局所有，華固不排除會進一步整合。

華固建設表示，台中14期重劃區的土地供給充沛，加上看好區域發展，未來擬規劃興建25層以上超高層大樓。

華固 重劃區

延伸閱讀

嘉義市湖子內重劃區車禍3傷 里長：事故多盼改善

南投露營場超過400家 業者合法卡關有這些原因

嘉縣續推社宅 水上鄉擬選址榮典路及台一線路口

烏克蘭喊話俄羅斯：用和平換取停止跨境攻勢 沒興趣接管領土

相關新聞

好市多帶動房市升溫 台中海線成為投資新熱點

美式量販好市多(Costco)真的要來了！繼蟬聯多年全球獲利率第一的南屯分店後，2020年再加碼於北屯展店，看準消費力與...

財政部攜手八餐廳推台灣好酒 黃仁勳愛店也入列

為行銷我國優質認證酒品，財政部國庫署從15日起辦理為期2個月的「優質酒類餐飲示範通路推展活動」，與八家餐飲業者合作，各業...

台中上半年人氣點擊行政區 「三大屯區」名列前三名

永義房屋彙整永慶房仲網台中市上半年各行政區點擊數，三大屯區名列前三名，同時發現民眾在行政區關注的據點有集中現象，西屯區的...

台中土地交易熱！大陸建設插旗13期 砸11.6億買千坪土地

建商買地又一樁，欣陸投控（3703）旗下大陸建設看好台中發展，首度插旗13期，砸11.65億買千坪土地。欣陸投控指出，該...

高風險駕駛換發1至6年短期駕照 10月31日上路

交通部14日修正發布新規定，原本2013年7月1日起新領或已領有之各類駕駛執照者，原則免再每六年定期換照，經綜合評估為加...

中鋼不撐了！9月盤價每公噸跌500至600元 下游喊不夠

中鋼（2002）不撐了，15日開出今年9月盤價，每公噸跌500至600元，為3個月來首見跌勢，但下游仍喊跌不夠，未貼近國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。