環亞大樓都更價值逾千億 預估為期十年

位於台北市南京東路商圈的環亞大樓即將在下月送件申請都更，預估為期十年，都更後價值可達千億元規模，開發金控旗下凱基人壽昨（15）日董事會決議參與環亞大樓都更案，預估未來凱基人壽都更後可分配價值最高將近45億元，達目前持有市值兩倍。

開發金（2883）指出，由於都更作業為期十年之久，因此目前是委請外部第三方估價機構預估未來可分配價值，但是十年之後價值也許更高，至於未來凱基人壽持有部分在都更後，是要自用還是處分挹注獲利，目前尚無定論。

凱基人壽參與環亞大樓都更案情形 圖／經濟日報提供

如果是保留自用，增值部分將可挹注淨值增加，若決定賣掉則有處分利益挹注獲利。據了解，除了凱基人壽外，環亞大樓共同持有者還包括富邦人壽。

凱基人壽昨天董事會決定參與環亞大樓都更案，並委任中國建經擔任代理實施者。根據凱基人壽公告，環亞大樓更新後全棟可分配價值達1,103.1億餘元，凱基人壽預計出資約10.64億元，依戴德梁行不動產估價師事務所估價，凱基人壽持有的相關不動產市值在更新前目前為20.4億餘元，略高於帳列價值。

凱基人壽決議參與環亞大樓都更，是為有利老舊建物更新改善，並活化自有資產。

據指出，環亞大樓都更整合所有持有人目前已到完成階段，因此預計在9月向台北市政府相關單位提出都更申請，全案預計從申請、施工到完成，需要約十年時間，因此凱基人壽找來三家專業估價機構，預估現值以及未來都更完成後的可分配價值，提供董事會決策參考。

凱基人壽公告，戴德梁行估更新前權利價值20.4億元，權值比例4.0763%，更新後可分價值44.96億元，為三家中預估值最高；第二為尚上不動產估價師聯合事務所，估價更新前權利價值19.51億元，權值比例4.0841%，更新後可分價值42.71億元；展碁不動產估價師事務所估更新前權利價值18.95億元，權值比例3.8073%，更新後可分配價值40.75億元。

凱基人壽並指出，戴德梁行不動產估價師事務所估定的更新後權利價值最高，因此評估參與本都更案以戴德梁行不動產估價師事務所的估價評定結果為參考依據。